سيــارات

«هافال H6» تنضم لقائمة سيارات «الأوفر برايس».. تعرف على التفاصيل

تباع للمستهلك من 372 إلى 445 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 12:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 12:49 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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انضمت طرازات «هافال H6» لقائمة السيارات التى تباع بزيادات سعرية – بشكل غير رسمى- من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة تتراوح بين 2 إلى 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار للسيارات المبيعة للعملاء، مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

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يذكر أن «مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر،- أعلنت منتصف يوليو الماضى- عن طرح سيارات «هافال H6، وجوليون» داخل السوق المحلية.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أسعار سيارات «هافال H6» في السوق المحلية، خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Standard3703722
Deluxe4004022
Deluxe SR4154183
High Deluxe4404455
القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم المال - خاص

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