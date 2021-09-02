سيــارات

«هافال» تنضم لـ«أميك» خلال يوليو الماضى

مسجلة بيع 356 مركبة
أحمد عوض 2:39 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:39 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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انضمت العلامة الصينية «هافال» لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» خلال شهر يوليو الماضى، لتفصح عن إجمالي مبيعاتها التى بلغت 356 مركبة في السوق المحلية.

بحسب «أميك»، توزعت مبيعات سيارات «هافال» على النحو التالى: عدد 264 مركبة من طراز “جوليون”، و92 سيارة H6”.

كانت مجموعة «جي بي غبور أوتو» أعلنت – في وقت سابق – عن استحواذها على وكالة سيارات العلامة الصينية «هافال» في مصر، من خلال تقديم طرازين ينتميان لشريحة يارات الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» هما «هافال H6، وجوليون».

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تقدم «جوليون» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

فيما دعمت «هافال H6» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم أحمد عوض

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