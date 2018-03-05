هاشم: يجب إيجاد آلية لرفع وعى الشركات تجاه الأمن السيبراني

قسم الاتصالالتأكد الدكتور شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، ضرورة وجود آلية فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات للتواصل والتعاون مع الشركات المعنية والمهتمة بشأن الأمن السيبرانى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.وأضاف خلال الدورة الخامسة من مؤتمر "وطن رقمى" أ



قسم الاتصالالت

أكد الدكتور شريف هاشم، رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، ضرورة وجود آلية فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات للتواصل والتعاون مع الشركات المعنية والمهتمة بشأن الأمن السيبرانى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.

وأضاف خلال الدورة الخامسة من مؤتمر “وطن رقمى” أن الهدف من وضع هذه الآلية التواصل مع الدول العربية لتبادل الخبرات والتواصل مع الشركات بهدف رفع مستوى وعى هذه الشركات فيما يتعلق بالـ”Cyber Security”.

ولفت إلى أن مع إنشاء المجلس الاعلى للأمن السيبرانى منذ عامين تم وضع استراتيجية مصرية لحماية البنية التحتية وتم تقديمها لمجلس الوزراء فى مايو الماضى، وفى انتظار تفعيلها.

وأضاف أنه مع بدء تفعيل الإستراتيجية يجب التركيز على الأمن التشريعى والتنظيمى، مشددا على حاجتهم للدعم من مجلس النواب، بالإضافة إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة لحماية البيانات الخاصة.