هاشم باص تستهدف رفع مبيعاتها %15

المال- خاصتستهدف الشركة العالمية لصناعة السيارات - هاشم باص، المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات شيفروليه، رفع مبيعاتها بنسب تتراوح بين 10 و%15 لتصل إلى 1000 وحدة، بنهاية العام الحالى.وأكد سيد مرسى، مدير عام مصانع العالمية لصناعة السيارات، أنها تمكنت من بيع 550 وحدة خلال النصف اﻷول من 2018، بفضل التعاقدا

المال- خاص

تستهدف الشركة العالمية لصناعة السيارات – هاشم باص، المتخصصة فى إنتاج أتوبيسات شيفروليه، رفع مبيعاتها بنسب تتراوح بين 10 و%15 لتصل إلى 1000 وحدة، بنهاية العام الحالى.

وأكد سيد مرسى، مدير عام مصانع العالمية لصناعة السيارات، أنها تمكنت من بيع 550 وحدة خلال النصف اﻷول من 2018، بفضل التعاقدات التى أبرمتها مع العديد من الجهات، مثل البنوك وشركات النقل الجماعى والخاص والمدارس، بالاضافة إلى التوريدات التى تمت للصندوق الاجتماعى لصالح شباب الخريجين بمحافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة والجيزة.

وأوضح لـ«المال»، أن شركته تستعد لتصدير منتجاتها لعدد من اﻷسواق منها الإمارات، وغانا، ونيجيريا، والكاميرون، عبر مكاتب مجموعة جنرال موتورز، وكشف عن إجراء مفاوضات مع ممثلى اﻷخيرة لتوريد قطع الغيار الخاصة بمشروع التصدير.

وأضاف أن الأسبوع الماضى شهد زيارة وفدًا من شركتى إيسوزو العالمية وجنرال موتورز، للوقوف على المشروعات التى دشنتها هاشم باص، من حيث رفع الطاقة الاستعابية لخطوط الإنتاج والموديلات الجديدة، مشيرا إلى أنه من المرتقب طرح الطرازات الجديدة من أتوبيسات شيفرولية خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن شركته تلقت حجوزات تقارب 120 وحدة من الميكروباصات والمينى باص، من جانب شركات النقل الجماعى، والبنوك، والصندوق الاجتماعى.

وسجلت مبيعات أتوبيسات شيفروليه بمختلف أنواعها، نموًا بنسبة %88.9 لتصل إلى 410 وحدة خلال الخمسة اﻷشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 217 وحدة، خلال نفس الفترة العام الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.