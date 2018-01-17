هاشم باص تجتمع مع جنرال موتورز لزيادة إنتاج أتوبيسات شيفروليه

أحمد عوضكشف المهندس سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات "هاشم باص"، المتخصصة فى تجميع أتوبيسات شيفروليه، عن عقد اجتماع مرتقب بين شركته ومجموعة جنرال موتورز خلال اﻷحد المقبل؛ لزيادة حجم الكميات من أجزاء الشاسيهات الموردة لمصانع "هاشم باص"، موضحًا أنها تخطط لزيادة معدلات الإنتاج

أحمد عوض



كشف المهندس سيد مرسي، مدير عام مصانع الشركة العالمية لصناعة السيارات “هاشم باص”، المتخصصة فى تجميع أتوبيسات شيفروليه، عن عقد اجتماع مرتقب بين شركته ومجموعة جنرال موتورز خلال اﻷحد المقبل؛ لزيادة حجم الكميات من أجزاء الشاسيهات الموردة لمصانع “هاشم باص”، موضحًا أنها تخطط لزيادة معدلات الإنتاج لتصل إلى 150 أتوبيسًا شهريًا بدلاً من 100.

وأكد في تصريح لـ”المال”، أن الشركة قررت رفع معدلات الإنتاج بمصانعها خلال الشهور الثلاثة الماضية، لتصل إلى 80%، بالتزامن مع زيادة الطلب على اﻷتوبيسات بمختلف شرائحها من قبل الشركات وعدد من الهيئات الحكومية، مضيفًا أن الشركة بصدد توقيع مناقصة لتوريد 120 أتوبيسًا لهيئة النقل العام خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تشهد صناعة السيارات المحلية تحسنًا ملحوظًا خلال العام الحالي، مقارنة عن أدائها في 2017، في ظل التوسعات التي تجريها الحكومة من مشروعات وطرق؛ وهو ما سينعكس علي حجم الطلب علي السيارات بمختلف شرائحها.

وتابع أن “العالمية لصناعة السيارات” تخطط لعقد بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، بهدف الحصول على التمويل اللازم لصناعة الميكروباصات.

