بورصة وشركات

هاشم السيد : «إميرالد» لديها مخطط بإقامة برج فندقي بتكلفة 1.5 مليار جنيه

تستهدف تحقيق استثمارات منه بقيمة ٤ مليارات جنيه
أسماء السيد 11:16 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21 11:16 ص, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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قال هاشم السيد الرئيس التنفيذي بشركة “أودن للاستثمارات المالية”، إن شركة “إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات” التابعة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة ١.٥ مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة عقب الاحتفال ببدء التداول على سهمها في البورصة المصرية، أن الشركة تمتلك مساحة أراض بكورنيش المعادي بمساحة ١٠٠ ألف متر مربع وتخطط لإقامة برج فندقي بها تستهدف تحقيق استثمارات منه بقيمة ٤ مليارات جنيه.

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ويبلغ رأسمال شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات نحو 85 مليون جنيه، موزعًا على 425 مليون سهم، وكان هيكل ملكية الشركة قبل الطرح موزعًا بنحو %51 لصالح أودن للاستثمارات المالية، و%49 شركة المصريين للإسكان.

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بقلم أسماء السيد

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