هاشتاج SAGAwards يتصدر تويتر فى مصر والعالم

أحمد صبرىتربع هاشتاج SAGAwards قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا فى مصر على موقع التدوينات المصغرة تويتر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم حتى الآن، وذلك بعد الإعلان عن جوائز ساج.وأقيم مساء أمس الأحد في لوس أنجلوس حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين الأمريكيين SAG Awards بدورته 24 وهي تعد جائزة رئيسية س



أحمد صبرى

تربع هاشتاج SAGAwards قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا فى مصر على موقع التدوينات المصغرة تويتر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم حتى الآن، وذلك بعد الإعلان عن جوائز ساج.

وأقيم مساء أمس الأحد في لوس أنجلوس حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين الأمريكيين SAG Awards بدورته 24 وهي تعد جائزة رئيسية سنوية وواحدة من أهم المناسبات في موسم الجوائز التي تُكَرّم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وتُمنح من قِبل نقابة ممثلي الشاشة كل سنة منذ انطلاقها في 25 فبراير 1995.

كما حصل الهاشتاج على المركز الأول عالميا بعدد تغريدات 290الف تغريدة، كما تصدر الهاشاتاج مراكز متقدمة فى العديد من الدول الأوربية وبعص الدول العربية.

وكانت أكثر التغريدات العربية للهاشتاج تدور حول النجم العالمي الشهير جار أولدمان والذى فاز بجائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم «Darkest Hour» ناشرين صورته فى الفيلم بسيجاره الشهير.

كما فاز المسلسل العالمي الشهير “Veep” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي في الحفل كما حصد النجم العالمي الشهير ويليام ميسي جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل “Shameless”.