هاشتاج JFT20# يتصدر منصة التويتر‎

تداول المغردون عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” ما يقرب من 90 ألف تغريدة تحمل هاشتاج JFT20# إحياء للذكري الثالثة لمذبحة الدفاع الجوي التي راح ضحايتها 20 من مشجعي «وايت نايتس» على يد الشرطة قبل بدء مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي.

واستخدم المغردون العبارة الأخيرة التي رددها المشجعون “افتح بنموت”، وصور وفيديوها تحكي قصة ما حدث داخل ممر الموت أمام ستاد الدفاع الجوي في 8 من فبراير 2015.

وقد قدم التعاذي لجمهور نادي الزمالك، وأسر الضحايا كل من بلال أحمد علاء المعلق الرياضي الساخر، وطارق حسين الشهير بـ “تيتو” أمين مساعد لجنة الحريات بحزب الدستور.

