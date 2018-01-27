هاشتاج هشام جنينة يتصدر تويتر.. ومطالبات بسرعة إسعافه

أحمد صبرىتصدر هاشتاج هشام جنينة مناقشات رواد موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما حصل على المركز الثانى فى أقل من ساعتين بعد تعرضه لمحاولة اغتيال وإصابته أثناء توجهه الى المحكمة لحضور جلسة الطعن على عزله من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.وتضامن مع الهاشتاج الكثير من الشخصيات العامة والمثقفين، ح

أحمد صبرى

تصدر هاشتاج هشام جنينة مناقشات رواد موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما حصل على المركز الثانى فى أقل من ساعتين بعد تعرضه لمحاولة اغتيال وإصابته أثناء توجهه الى المحكمة لحضور جلسة الطعن على عزله من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتضامن مع الهاشتاج الكثير من الشخصيات العامة والمثقفين، حيث يعتبر جنينة أحد أبرز وجوه فريق سامى عنان الذى ترشح لرئاسة الجمهورية لكن يتم التحقيق معه طبقا لمخالفات بحسب بيان للقوات المسلحة.

وبحسب ما نشر محامى جنينة على طه فى فيس بوك، فقد أكد أنه محتجز ومصاب بنزيف حاد ولم يتم اسعافه، كما تم احتجاز زوجته محملا مسئولية سلامته الشخصية لوزارة الداخلية.

وطالب المغردون بسرعة إسعافه والتعامل معه إنسانيا دون التطرق لمواقفه السياسية حيث قال أحدهم فى تغريدة له: ليه بتخلوا شكلنا كده قدام العالم شكلنا بقى مش حلو.

وغرد محمود رفعت المتحدث باسم حملة عنان بالخارج: أحمل كلا من السيسي ومدير مكتبه والمسؤول عن المخابرات #عباس_كامل المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الغاشم الذي تعرض له المستشار #هشام_جنينة اليوم.