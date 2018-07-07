هاشتاج مستشفى الحسين يتصدر تويتر بعد احتراقها

أحمد صبرى تصدّر هاشتاج #مستشفى_الحسين قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حيث تصدّر المركز الرابع، كما حصل هاشتاج "المستشفى الجامعي" على مركز متقدم أيضًا.وكان قد نشب، عصر اليوم، حريق بمستشفى الحسين الجامعي من داخل غرفة الاجتماعات بالمستشفى، وانتقل إلى

أحمد صبرى





تصدّر هاشتاج #مستشفى_الحسين قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، حيث تصدّر المركز الرابع، كما حصل هاشتاج “المستشفى الجامعي” على مركز متقدم أيضًا.

وكان قد نشب، عصر اليوم، حريق بمستشفى الحسين الجامعي من داخل غرفة الاجتماعات بالمستشفى، وانتقل إلى الطوابق الأربعة، وتمّت السيطرة عليه بـ12 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه، كما أن وزارة الصحة أخلت المرضى والمصابين من الحريق إلى المستشفيات المجاورة.

وعلق ميك كهربا، أحد المشاركين، فقال: من العجيب أن الحريق لم ينطفئ وتجد من يقول #ماس_كهربائى إذا وجدت تلك الجملة فى بداية كل حريق ابحث عن السريقة أو الإهمال المتعمّد.