هاشتاج محمد متولى المركز الأول على تويتر بعد إعلان وفاته

أحمد صبرى: حصل هاشتاج محمد متولى المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد وفاته مساء السبت، كما نشر العديد من المشاهير نعيا له على صفحاتهم على موقع فيس بوك. ومحمد متولي هو فنان مصرى توفى عن عمر يناهز 73…

أحمد صبرى:

حصل هاشتاج محمد متولى المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد وفاته مساء السبت، كما نشر العديد من المشاهير نعيا له على صفحاتهم على موقع فيس بوك.





ومحمد متولي هو فنان مصرى توفى عن عمر يناهز 73 عامًا، في منزله بمنطقة الهرم، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الأحد.

ونعى العديد من الفنانين والمشاهير متولى، حيث نعاه الاعلامى عمرو الليثى فقال: رحم الله صديقى الفنان محمد متولى فقد أثرى الشاشة بأهم الأعمال الدرامية.

كما نعاه العديد من رواد الموقع، وغردت نسرين فقالت: لم يكن من نجوم الصف الأول، لكن كان فنان عبقرى وعملاق، بينما قال الفنان أحمد العسال: وداعا لصانع الضحكة، عم خوليو الجميل من أطيب الشخصيات التى اتعاملت معاها فى سابع جار”.