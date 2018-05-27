هاشتاج كلنا ليفربول يتصدر تويتر بعد إصابة صلاح

سمية كمال:تصدر هاشتاج "كلنا ليفربول" التويتر أمس، عقب إصابة لاعب الكرة المصري محمد صلاح على يد سيرخيو راموس لاعب فريق ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، بهاشتاج كلنا ليفربول، ووصل عدد التغريدات علي منصة "التويتر" إلي

سمية كمال:



تصدر هاشتاج “كلنا ليفربول” التويتر أمس، عقب إصابة لاعب الكرة المصري محمد صلاح على يد سيرخيو راموس لاعب فريق ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف.



واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، بهاشتاج كلنا ليفربول، ووصل عدد التغريدات علي منصة “التويتر” إلي أكثر من 74 ألف تغريدة،



وعلق السفير البريطاني بمصر جون كاسن بتغريدة يعبر بها عن مدي الحزن الذي أصاب المصريين بعد إصابة صلاح.

وقال الوزير الشاب والرياضة المصري في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، مطمئنا المصريين أن التشخيص الدقيق للإصابة أثبت أن محمد صلاح أصيب بِجِذْع في أربطة مفصل الكتف، مضيفا أن المدة المتوقعة للعلاج ستمتد لأسبوعين فقط.