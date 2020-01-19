هاشتاج «صلاح» يتصدر تويتر بعد هدفه فى اليونايتد

فاز ليفربول اليوم بثنائية لفان دايك ومحمد صلاح دون مقابل لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي

تصدر هاشتاج “صلاح” المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر للاحتفال بالهدف الذي أحرزه نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح في نادي مانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة في المباراة.

وفاز ليفربول اليوم بثنائية لفرجيل فان دايك ومحمد صلاح دون مقابل لمان يونايتد في الدوري الإنجليزي؛ حيث إنها المرة الأولى التى يحرز فيها صلاح في هذا النادي، ليرفع ليفربول رصيده الى 64 نقطة متفردًا بالمركز الأول.

وأصبح الهاشتاج على تويتر منصة لدعم صلاح؛ حيث أكدوا أنه استعاد نجوميته وثقته بنفسه بعد هدف اليوم، حيث وصل عدد المشاركين على الهاشتاج الى 35 ألف تغريدة في أقل من ساعة.