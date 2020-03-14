هاشتاج «تأجيل الدراسة» يتصدر تويتر لليوم الخامس بسبب «كورونا»

بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة فى مصر إلى من 93 حالة منها حالتا وفاة

تصدر هاشتاج «تأجيل الدراسة» فى مصر المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر لمطالبة الحكومة بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى من 93 حالة منها حالتا وفاة .

وتصدرت هاشتاجات تأجيل الدراسة الأيام الخمسة الماضية وسائل التواصل الاجتماعى لمطالبة الحكومة تعليقها أسوة بعدد من الدول المجاورة ، لكن وزير التربية والتعليم اتهم مجموعات معينة وبعض مروجى الشائعات بتهويل الموقف والدفع بترويج تأجيل الدراسة.

وانتشر هاشتاج «تأجيل الدراسة» بعد خبر أوردته قناة الحياة أمس عن تعليق التربية والتعليم الدراسة لمدة أسبوعين لكن حذفته صفحة القناة واعتبرته خطأ تحريرا. الموضوع مش هزار .#تاجيل_الدراسه_في_مصر— Ahmed Belal (4M) (@belal4895) March 14, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التى أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا فى أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان فى سوق لبيع الحيوانات البرية ، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، إغلاق متحف اللوفر، فى العاصمة باريس ، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها . أنا مش فاهمه مش عايزين تاجلوا الدراسه ليه😒

#تاجيل_الدراسه_في_مصر— Nada👅 (@elsaied_nada) March 14, 2020