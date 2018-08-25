هاشتاج العريش يتصدر تويتر رفضا للإرهاب بسيناء

أحمد صبرى
تحول هاشتاج #العريش لحملة دعم لقوات الجيش والشرطة بسيناء بعد تعرض كمين بالعريش لإطلاق نار من مسلحين اليوم حيث أكد مغردون أن ذلك فى إطار حملة مساعدة الدولة للقضاء على الإرهاب .
ونجحت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم في التصدي لهجوم إرهابي إستهدف ارتكاز امني غرب مدينة العريش نتج عنه إستشهاد ٤ جنود ومقتل ٤ عناصر تكفيرية واحبطت القوات تفجير هذه العناصر التكفيرية انفسهم داخل حرم الارتكاز الامني، وهروب عدد ٣ عناصر آخري.
وتصدر الهاشتاج المركز الثالث على موقع التدوينات المصغرة تويتر كما كان الموضوع الأكثر نقاشا على فيس بوك بجانب أزمة طفلي طنطا المقتولين والحديث عن مباريات الدورى الإنجليزى .