هاشتاج العريش يتصدر تويتر رفضا للإرهاب بسيناء

أحمد صبرى تحول هاشتاج #العريش لحملة دعم لقوات الجيش والشرطة بسيناء بعد تعرض كمين بالعريش لإطلاق نار من مسلحين اليوم حيث أكد مغردون أن ذلك فى إطار حملة مساعدة الدولة للقضاء على الإرهاب .ونجحت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم في التصدي لهجوم إرهابي إستهدف ارتكاز امني غرب مدينة العريش نتج عنه

أحمد صبرى

تحول هاشتاج #العريش لحملة دعم لقوات الجيش والشرطة بسيناء بعد تعرض كمين بالعريش لإطلاق نار من مسلحين اليوم حيث أكد مغردون أن ذلك فى إطار حملة مساعدة الدولة للقضاء على الإرهاب .

ونجحت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم في التصدي لهجوم إرهابي إستهدف ارتكاز امني غرب مدينة العريش نتج عنه إستشهاد ٤ جنود ومقتل ٤ عناصر تكفيرية واحبطت القوات تفجير هذه العناصر التكفيرية انفسهم داخل حرم الارتكاز الامني، وهروب عدد ٣ عناصر آخري.

وتصدر الهاشتاج المركز الثالث على موقع التدوينات المصغرة تويتر كما كان الموضوع الأكثر نقاشا على فيس بوك بجانب أزمة طفلي طنطا المقتولين والحديث عن مباريات الدورى الإنجليزى .

