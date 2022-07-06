«هاشتاج إنترنت» غير محدود يتصدر موقع تويتر ويقترب من تسجيل مليون تغريدة

احتل هاشتاج ” إنترنت غير محدود في مصر” صدارة موقع تويتر لليوم الخامس على التوالي، ليقترب من تسجيل مليون تغريدة، وسط تدعيم من مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة.

ويذكر بعض المشاركين بالحملة أن باقات الإنترنت تنتهي قبل موعدها بأيام كثيرة من قبل شركات الاتصالات، مع انخفاض في سرعة الإنترنت إلى مستوى غير صالح للاستخدام، مما يضطر أغلب المستخدمين إلى الاشتراك في باقات إضافية حتى موعد التجديد القادم.

وطالب آخرون المسئولين في الحكومة المصرية بالتدخل لتعديل أسعار الاشتراكات في خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى الخدمة.

وقد قال مصدر حكومي سابق ” للمال” رفيع المستوي في قطاع الاتصالات، إن فكرة طرح سرعات إنترنت غير محدود فى مصر للمستخدمين مرهونة بفتح التنافس بين جميع المشغلين للمشاركة في عمليات تطوير خدمات البنية التحتية تزامنا مع استبدال الكابلات النحاسية بشبكة أسلاك الفايبر.

وأكد المصدر أن المنافسة ستسهم فى تقليل سعر خدمة الانترنت للمستهلكين في مصر على غرار تجارب دول العالم ، معتبرا أن دخول أكثر من مشغل للمحمول في عمليات البنية التحتية، سوف يسهم في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين في مصر، جاء ذلك ردا على الحملة التى دشنها عدد من مغردى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» وتصدر هاشتاج «إنترنت غير محدود فى مصر» لليوم الثالث على التوالي وطالب خلاله المستخدمين بإلغاء نظام الباقات المرتبطة بعدد «جيجات» وسرعات محددة على حسب المبلغ المدفوع، وتفعيل نظام الباقات غير المحدودة أسوة بباقى دول العالم.