هاشتاج «إقالة وزيرة الصحة» يتصدر تويتر بعد حادث وفاة 4 طبيبات في طريقهن إلى الوزارة

أثناء ذهابهن للتدريب في القاهرة حيث تم تهديدهن بالإحالة للتحقيق أو النقل حال عدم الحضور.

تصدر هاشتاج #اقاله_وزيرة_الصحة المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، بعد حادث وفاة أربع طبيبات في حادث أثناء ذهابهن للتدريب في القاهرة حيث تم تهديدهن بالإحالة للتحقيق أو النقل حال عدم الحضور.

وتحوَّل الهاشتاج إلى مظاهرة غضب ضد وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد على موقع فيسبوك أيضًا حيث نشر الأطباء صورًا من محادثات واتس أب للطبيبات الضحايا من محافظة المنيا على جروب المديرية يطالبهن فيها بضرورة الحضور، إلا أن الطبيبات اعترضن حيث إن منهن حوامل وحديثات الزواج، لكن طلبهن رُفض.

وقارب عدد المغرّدين على الهاشتاج 10 آلاف مغرد، وطالبوا الحكومة بضرورة معاقبة الوزيرة والمتسببين في سفر الطبيبات وتهديدهن.

وقالت دعاء أبو صالح، إحدى المغردات: أنا زعلانة أوي ع البنات اللي ماتت النهاردة؛ لأن حقيقي ده ممكن يكون قدر أي حد فينا.

وعلق أحمد: تدريب مفاجئ في محافظة تانية قبلها بكام ساعة، تهديد بالنقل التعسفي، مركزية مقيتة، وزارة الصحة مسئولة مسئولية كاملة عن قتل أطباء المنيا، إقالة الوزيرة وحدها مش كافية، اللي حصل جريمة تستحق وقفة.

وقال أحمد عبد الغني: بجد أنا بقيت بفكر هل قرار إني صمتت ودخلت طب عن حب كان غلط ولا صح أينعم فى دكاترة بيخلو الطب سلعة زي الوزيرة كدا بس بجد حرام والله اللي بيحصل فينا ده أنا لسه فاولى واتعقدت.