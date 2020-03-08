هاشتاج “أرامكو ” يتصدر تويتر في السعودية بعد إنخفاض قيمة أسهمها عن سعر الطرح

في أول طرح لشركة النفط السعودية الأضخم في العالم بعد الاكتتاب الأولي في ديسمبر

تصدر هاشتاج #أرامكو المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر في المملكة العربية السعودية ، بعد إنخفاض قيمة أسهم الشركة لما كانت عليه في أول طرح لشركة النفط السعودية الأضخم في العالم بعد الاكتتاب الأولي في ديسمبر.

وتراجعت أسهم أرامكو السعودية عن سعر طرحها، اليوم الأحد،للمرة الأولى منذ بدء تداولها في ديسمبر، عقب انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا يوم الجمعة الماضي حيث سجل سهم أرامكو 31.50 ريال (8.40 دولار)، منخفضا 4.85 % ، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا، كما انخفضت قيمة السوق السعودية 6 % في المعاملات المبكرة.

وتداول المغردون تصريحات لوزير الطاقة السعودي سابقا ، والتى قال فيها أن من لم يكتتب في أرامكو سيعض أنامله، حيث نشروا كوميكسات ساخرة من تلك التصريحات ، إضافة الى تغريدات تعبر عن فرح من لم يشترى أسهم.