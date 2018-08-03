هاشتاج #أحمد_موسي_نصراوي يتصدر” تويتر” بمصر والسعودية

تصدر هاشتاج #أحمد_موسي_نصراوي المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” على الترند المحلى، إضافة إلى دخوله الترند عربيا، واستمر فى المرتبة الأولى فى السعودية وأثار مناقشات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة نادي النصر السعودى قد أعلنت رسمياً تعاقدها مع المهاجم النيجيري أحمد موسى لمدة 4 سنوات قادما من ليستر سيتي الإنجليزى فيما تعد الصفقة الأكبر فى تاريخ المملكة العربية السعودية.

واختلف آراء رواد التواصل الاجتماعي فى الدول العربية، واعتبر المواطنون فى الخليج أن ذلك يؤدى إلى قوة الأندية واللعبة بشكل عام فى السعودية ويضيف لها القيمة، بينما اعتبر آخرون أن ذلك يعد استخدام للأموال الضخمة لدى المستثمرين السعوديين، وأنه لا يمكن للمال أن يشترى كل شئ.

وغرد محمد البكيري فقال :#أحمد_موسي_نصراوي لاعب عالمي في العالمي. وإضافة للفريق ودورينا. ولكن #الحقيقة_مرة نادي #النصر يتصدر حفل التعاقدات في#دوري_النجوم_السعودي ويحول بقية تعاقدات الأندية ضمن المعازيم. بمبلغه الخيااالي.

بينما قال عبدالعزيز العصيمي : لوتعرفون المهاجم اللي شغال عليه مايجيكم نوم.. بس عارفكم ما تتحملون.. هذا الرجال جاي يغير معادلة كرة القدم كلها .. اللي يحب أبو فهد يشكره.