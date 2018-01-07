هاشتاج أحمد شفيق يتصدر تويتر بعد انسحابه من الترشح

أحمد صبرى تصدر هاشتاج #أحمد_شفيق المركز الأول على التريند المحلى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعتين فقط من إعلانه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية والتى ستعقد فى إبريل من العام الحالى. كان رئيس الوزراء المصري السابق، والمرشح الرئاسي السابق، أحمد…

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #أحمد_شفيق المركز الأول على التريند المحلى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعتين فقط من إعلانه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية والتى ستعقد فى إبريل من العام الحالى.

كان رئيس الوزراء المصري السابق، والمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق قد أعلن عن تراجعه عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يوم من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح رسميًا.

واعتبر المغردون أن انسحاب شفيق جاء لضغوط تعرض لها من السلطات، واستدلوا على ذلك بطرد الإمارات له ونزوله بأحد الفنادق، وأيد هذا الرأى عدد من المشاهير مثل حازم عبدالعظيم مدير حملة السيسي السابق؛ حيث أكد أن هناك ضغوطًا كبيرة تعرض لها شفيق.

