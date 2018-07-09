«هارمونيكا» تستهدف الوصول لمليون مستخدم فى 2019

■ التوسع فى 4 دول عربية منها المغرب والأردن ■ مخاطبة الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما المال ـ خاصلم يعد لقاء شريك الحياة يحتاج إلى البحث الطويل، أو الاعتماد على الصدفة، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا، وأيضا بعدما عرفت مواقع المواعدة الإلكترونية طريقها إلى مصر من خلال مجموعة تطبيقات

■ التوسع فى 4 دول عربية منها المغرب والأردن

■ مخاطبة الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما



المال ـ خاص

لم يعد لقاء شريك الحياة يحتاج إلى البحث الطويل، أو الاعتماد على الصدفة، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا، وأيضا بعدما عرفت مواقع المواعدة الإلكترونية طريقها إلى مصر من خلال مجموعة تطبيقات يتم تثبيتها على أجهزة الهواتف الذكية.

ومن أشهر تلك التطبيقات «هارمونيكا» والذى يحمل شعار «نستطيع أن توفر لك شريك الحياة المناسب من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة يتم معالجتها بالذكاء الاصطناعى»، وانتهى بـ 8 حالات خطوبة حتى الآن.

وتسعى الأسئلة إلى تحديد صفات المستخدم السلوكية، والجسدية، إضافة إلى مجموعة من الأسئلة تستهدف التركيز على عاداته اليومية كـ”التدخين، وشرب الكحوليات”، وتصل لهوايته المحببه كـ«السفر».. «المال» حاورت شيماء على، الشريك المؤسس للتطبيق للتعرف على خططه المستقبلية.

قالت شيماء على إن «هارمونيكا» يخطط للتوسع خلال العام المقبل فى 4 دول عربية هى المغرب والأردن وتونس ولبنان، إلى جانب زيادة عدد المستخدمين لمليون شخص.

وأوضحت أن أسئلة التطبيق تعتمد على علم النفس، بعدما لاحظ مؤسسو التطبيق الأربعة تزايد حالات الطلاق بمصر، نتيجة عدم الاختيار المناسب لشريك الحياةـ لذلك يعتمد التطبيق على تغير ثقافة الزواج لدى المستخدمين.

وأضافت أن التطبيق يلزم المستخدم بالإجابة على الأسئلة بصراحة، ووضع تصور لشريك الحياة، ويتم معالجة البيانات من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ومقارنتها بالمستخدمين الموجودين، يليها عرض صورة بها بعض البيانات للمشترك المقترح وفى حالة الموافقة يبدأ المشتركون بالتعارف، ولا يتم استقبال أى اقتراحات فى حالة موافقة المستخدم على شريك مقترح.

وقدر عدد مستخدمى التطبيق حاليا بـ100 ألف مستخدم منهم %60 ذكور و%40 إناث، ويبلغ عدد متابعى التطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لأكثر من 22 ألفا، كما يستهدف أيضا مخاطبة الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة من الجنسين.

وأشارت إلى أن «هرمونيكا» يهتم بالحفاظ على سرية البيانات، ومدى جدية المستخدم وتقوم بتوصيله من خلال حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” على ألا يقل عمر الحساب عن عامين، إضافة إلى طلب التقاط صورة سيلفى من المستخدم بعد إنشاء حسابه، ليتم مطابقتها مع صورة الفيس بوك، لتوثيق الحساب على التطبيق.

وكشفت أن «هرمونيكا» يدرس إضافة شرط آخر، يتمثل فى استخدام بطاقة الرقم القومى للمستخدم كشرط للتسجيل، علما بأن التطبيق يتيح خاصية الحظر لأى مستخدم يقوم بتجاوز قواعد السريةـ والجدية من خلال فريق عمل مخصص للتعامل مع مشاكل المستخدمين.

وقالت شيماء على إن الدول الأقل انفتاحًا لديها تقبل كبير لتطبيقات الزواج أونلاين ومنها السعودية والتى تمتلك أكثر من تطبيق للزواج، ولكن بشكل إسلامى.

ولفتت إلى أن «هرمونيكا» يتوفر خدمات الدعم النفسى للمشتركين من خلال الإجابة على أسئلتهم فى حالة وجود مشكلة عاطفية أو نفسية للمستخدم من خلال التطبيق، إضافة إلى بث حلقة أسبوعية عبر صفحتها على فيس بوك تقوم خلالها باستضافة خبير نفسى للتحدث أونلاين مع المتابعين، لعمل حلقات للدعم والتأهيل النفسى، وتعريفهم بسيكولوجية المرأة، والرجل، وكيفية حل المشكلات.

يشار إلى أن «هرمونيكا» بدأ فى نوفمبر 2017، بواسطة فريق يضم 4 رواد أعمال هم «سامح صالح، وشقيقه تامر صالح»، إلى جانب على متولى وشيماء على، وحصل التطبيق على جائزة بقيمة 200 ألف جنيه فى برنامج «هنا الشباب» لدعم رواد الأعمال الذى تقدمه الإعلامية «لميس الحديدى» على فضائية «سى بى سى».

ويعمل بالسوق المحلية أيضا تطبيق «أخطب» وهو منصة إلكترونية تحاكى عمل ترشيحات المعارف أو ما يعرف مجتمعيا باسم زواج الصالونات، تأسست فى النصف الثانى من 2015.

وتعتمد فكرة عمل التطبيق على مراجعة بيانات كل مشترك، للتأكد من صحتها، كما يراعى «أخطب» خصوصية المستخدمين، فغير مسموح تداول بيانات أى مشترك، سوى فقط لمن اختاره المستخدم للتحدث معه.

