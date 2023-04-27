«هارلي» محمد رمضان يتصدر إيرادات أفلام العيد

حقق النجم محمد رمضان نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد ” هارلي” الذي طرحه بموسم أفلام عيد الفطر هذا العام ، وتصدر الفيلم ايرادات السينمات في أيام قليلة ووصلت الايرادات لأكثر من 25 مليون جنيه في 5 أيام فقط.

وحل فيلم” الحاج احمد بطولة شيكو بالمرتبة الثانية ، والمرتبة الثالثة لفيلم بعد الشر بطولة علي ربيع ورنا رئيس ثم فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي اخراج أحمد خالد موسى ثم فيلم مغامرات كوكو بطولة شيرين رضا وبيومي فؤاد وفي المرتبة الأخيرة فيلم ساعة اجابة بطولة شريف سلامة .

ماجدة خير الله : محمد رمضان نجم ذكي جدا ويستحق هذا النجاح وشيكو كوميديان رائع

أعربت الناقدة ماجدة خير الله أن الجمهور يحب محمد رمضان جدا وشعبيته كبيرة ، لافتة الى الانتقادات التي توجه له دائما تأتي من السوشيال ميديا وبعض الأقلام الصحفية .

وتابعت قائلة أن محمد رمضان فنان ونجم ذكي ويفكر جيدا في خطواته وذلك سبب نجاحه الجماهيري الكبير بمسلسله الرمضاني” جعفر العمدة” وكذلك فيلمه هارلي .

ولفتت الى أن كوميديا شيكو أو هشام ماجد وأحمد مكي فيها نوعا من الرقي ، فهم يقدمون كوميديا الموقف والشخصية وليست مجرد استسهال بالقاء الافيهات فقط .

أضافت أن بيومي فؤاد حينما يقدم أدوار جادة يكون أداؤه مميزا ، وذلك ظهر في مسلسل ” الصندوق” فهو ممثل موهوب لكن لديه أزمة في الاستسهال بتقديم كوميديا الافيهات .

محمود قاسم : محمد رمضان يحظى بشعبية كبيرة ودائما حوله جدل كبير

وعلق الناقد الفني محمود قاسم أن الآلية الاعلامية تخدم محمد رمضان بقوة ، فنحن نعيش في زمنه وهو لم يتغير .

كما أن نجاحه في السينما بفيلم هارلي يرجع لأن الجمهور يقبل على دور العرض السينمائي في موسم العيد تحديدا ، وغلاء تذكرة السينما سببا في وصول الايرادات ل17 مليون جنيه لفيلم هارلي وفق” قاسم” .

أردف قائلا أن محمد رمضان يحظى بشعبية كبيرة ودائما حوله جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي ، لذلك أعماله تكون جاذبة للجمهور سواء في الدراما أوالسينما .

سمير الجمل : جمهور أفلام العيد يريد التسلية وليس مشاهدة فيلم فني له طبيعة خاصة

ويرى السيناريست سمير الجمل أنه كلما زادت الدعاية لفيلم سينمائي زادت شهرته ونجاحه بالطبع ، وتحقيق فيلم معين ايرادات كبيرة يعبر عن مزاج الجمهور تجاه هذا الفيلم .

ونوه الجمل أن جمهور أفلام العيد يريد التسلية وليس مشاهدة فيلم فني له طبيعة خاصة ، مثلما الذي يذهب لمشاهدة مسرح الفنان عادل امام يريد أن يضحك فقط .

وأكد أن حجم الايرادت ليست مقياسا للفن أبدا ، ففيلم باب الحديد مازال من كلاسكيات السينما المصرية ورغم لم يحقق ايرادات كبيرة وكذلك أعظم فيلم في تاريخ السينما المصرية” المومياء” لشادي عبد السلام والعالم مازال يحتفي به حتى الآن رغم عدم وعي الكثيرين به ، مؤكدا أفلام العيد بعد انتهاء الموسم لن تكون موجودة بقوة فجميعها منحصرة بين الكوميديا والأكشن ، وهي بديل عن المسرح الخاص الذي كان يقدم للجمهور الكثير من العروض في الماضي ، وستعرض هذه الأفلام بعد أسابيع قليلة بانتهاء موسم العيد بمختلف المنصات الرقمية .