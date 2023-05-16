«هارلي» محمد رمضان يتراجع للمركز الثاني و«يوم 13» فى الصدارة

تراجع خلال الساعات الأخيرة الفيلم السينمائي ” هارلي” للنجم محمد رمضان من ناحية ايراداته بدور العرض السينمائي التي حققت 177 ألف و777 جنيه حسب تصريحات صحفية كشفها الموزع السينمائي محمود الدفراوي ، بينما احتل المرتبة الأولى فيلم ” يوم 13″ للنجم أحمد داوود ليحقق 273 ألف و710 جنيه .

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة واخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي .

وفيلم يوم 13 انتاج أوسكار واخراج وائل عبد الله ، ويشارك في بطولته بجانب أحمد داوود دينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد وأروى جودة وغيرهم .