خالد بدر الدين قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة فى أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر 2012، ليرتفع أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين وسط زيادة في عدد الطلبات في ولاية تكساس التي ضربها الإعصار هارفي وتسبب فى تشريد حوالى مليون شخص . وأكدت وزارة العمل الأم

خالد بدر الدين

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة فى أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر 2012، ليرتفع أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين وسط زيادة في عدد الطلبات في ولاية تكساس التي ضربها الإعصار هارفي وتسبب فى تشريد حوالى مليون شخص .

وأكدت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة ارتفعت 62 ألفا لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 298 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر الحالى ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 2015.

وذكرت وكالة رويترز إن مسؤولا بوزارة العمل الأمريكية أعلن أن بيانات الأسبوع الماضي تأثرت بالإعصار هارفي الذي دمر أجزاء من تكساس بما في ذلك فيضانات لم يسبق لها مثيل في هيوستون رابع أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 241 ألفا الأسبوع الماضي بينما زاد متوسط عدد الطلبات خلال 4 أسابيع و الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 13 ألفا و500 طلب ليرتفع إلى 250 ألفا و250 طلبا في الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

ومع ذلك أظهر تقرير يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة بطالة بعد الأسبوع الأول انخفض 5 آلاف لينزل إلى 1.94 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس الماضى وظلت ما يطلق عليها الطلبات المستمرة دون مستوى المليونين للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي.هارفى يرفع إعانة البطالة فى أكبر زيادة أسبوعية منذ 2012



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