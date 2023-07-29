«هارتلاند تري ستيت» أحدث ضحايا انهيار القطاع المصرفى فى أمريكا

بعد مرور بضعة أشهر على انهيار «فيرست ريبابليك» – ثاني أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة – جاء بنك «هارتلاند تري ستيت» Heartland Tri-State Bank ليعيد إلى الذاكرة مسلسل انهيار البنوك المستمر، في أول إغلاق منذ مايو الماضي، وفقا لشيكة ” سى إن إن”.

سيطرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على بنك «هارتلاند تري ستيت»، أمس الجمعة، ووافقت على الدخول في اتفاقية شراء مع بنك «دريم فيرست».

وبناء على هذه الاتفاقية، فإن الفروع الأربعة لبنك «هارتلاند تراي ستيت» ستفتح أبوابها يوم الاثنين كفروع لبنك «دريم فيرست».

ورداً على بعض الأسئلة الشائعة، قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إن عملاء البنوك يمكنهم الوصول إلى أموالهم عن طريق كتابة الشيكات أو استخدام بطاقات الصراف الآلي، كما أنهم لن يضطروا إلى تغيير خدماتهم المصرفية، حيث أصبحوا تلقائياً عملاء لبنك «دريم فيرست».

وعن أموال العملاء، قالت المؤسسة على موقعها الرسمي «لم يخسر أحد أي أموال نتيجة لإغلاق هذا البنك».

وأضافت أن بنك «هارتلاند تري ستيت» لديه ما يقرب من 139 مليون دولار من الأصول الإجمالية، و130 مليون دولار من إجمالي الودائع.

كان منظمو البنوك الأمريكية قدموا مقترحات يوم الخميس تهدف إلى حماية القطاع المصرفي في أميركا وأكبر البنوك في البلاد في أعقاب ثلاثة إخفاقات للبنوك الإقليمية في وقت سابق من العام الحالي.