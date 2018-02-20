هاجر الفرنسية تستهدف 3 مليارات يورو مبيعات العام الحالي

- 12 % نصيب منطقة الشرق الأوسط من مبيعات الشركة عالميا منى عبدالباري: تستهدف شركة هاجر الفرنسية لحلول الطاقة تنفيذ استراتيجية توسعية العام الحالي عبر زيادة مبيعاتها بأكثر من مليار يورو، وزيادة هيكل عمالتها بنحو بنحو 9000 عامل وموظف، مقارنة بمؤشرات العام 2016. وقال علاء موسى مدير مبيع

– 12 % نصيب منطقة الشرق الأوسط من مبيعات الشركة عالميا





منى عبدالباري:

تستهدف شركة هاجر الفرنسية لحلول الطاقة تنفيذ استراتيجية توسعية العام الحالي عبر زيادة مبيعاتها بأكثر من مليار يورو، وزيادة هيكل عمالتها بنحو بنحو 9000 عامل وموظف، مقارنة بمؤشرات العام 2016.

وقال علاء موسى مدير مبيعات هاجر الفرنسية بالشرق الأوسط إن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات يورو، العام الحالي، مقارنة بـ 1.9 مليار يورو، في 2016، كما تستهدف الوصول بعمالتها إلى 20 ألف موظف وعامل مقارنة بـ 11400 موظف في نفس العام.

ولفت موسى في تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن مبيعات هاجر بالشرق الأوسط، تستحوذ على نحو 12% من إجمالي مبيعاتها حول العالم.

وتتواجد هاجر وهي شركة- فرنسية، لحلول الطاقة، في الشرق الأوسط في 12 دولة عبر مكاتب للبيع والتوزيع، تضم مصر، ودول الخليج.

ويوجد المقر الإقليمي الرئيسي للشركة بالإمارات، كما يوجد عدد من مستودعات التخزين لمنتجات الشركة التي يتم استيرادها من مصانعها بالدول الأوروبية وإعادة توزيعها بالمنطقة، وفقا لـ “موسى”.

وأشار موسى إلى أن هاجر وهي شركة عائلية، تأسست عام 1955 في ألمانيا، تمتلك 28 مصنعا حول العالم، يتركز غالبيتها في الدول الأوروبية، فيما تتواجد في 136 دولة حول العالم من خلال البيع، والتوزيع، للحلول التكنولوجية للمباني السكنية، والإدارية.

وأوضح موسى إن الوكيل الوحيد لشركته في مصر هي مجموعة أم بي جروب المدرجة بالبورصة المصرية، منذ نحو 37 عام.

وكانت هاجر وقعت مع أم بي أمس الأحد اتفاق تصنيعي تقوم بموجبه الأولى بتصنيع جزء جديد من محفظة منتجات الأخيرة.

وقال دكتور أحمد بهاء الدين شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة أم بي جروب، إنه يتوقع أن ترفع هذه الاتفاقية مبيعات الشركة بنحو 68 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 92 مليون جنيه، مقارنة بـ24 مليون جنيه حاليا.

ويبلغ رأسمال إم بى للهندسة نحو 33 مليون جنيه، وتم طرحها فى بورصة النيل خلال مارس 2016، ويستحوذ بهاء شلبى على 29% من رأسمال الشركة، وأحمد بهاء الدين شلبى على 25%، وتامر بهاء الدين على 8% ، وشيرمين الحكيم على 12%، والباقى أسهم حرة التداول.