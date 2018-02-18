هاجر الفرنسية تحقق 1.9 مليار يورو مبيعات في 2016

شريف عمر ومنى عبدالباري: قال علاء موسى مدير مبيعات شركة هاجر الفرنسية لحلول الطاقة، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.9 مليار يورو بنهاية العام 2016، متوقعا زيادة تتجاوز الـ 50% في المبيعات بنهاية العام الحالي. وأوضح موسى على هامش توقيع اتفاق تصنيع محلي مع مجموعة إم بي جروب، أن هاجر التي تأسست عام 19

شريف عمر ومنى عبدالباري:

قال علاء موسى مدير مبيعات شركة هاجر الفرنسية لحلول الطاقة، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.9 مليار يورو بنهاية العام 2016، متوقعا زيادة تتجاوز الـ 50% في المبيعات بنهاية العام الحالي.



وأوضح موسى على هامش توقيع اتفاق تصنيع محلي مع مجموعة إم بي جروب، أن هاجر التي تأسست عام 1955 في ألمانيا، تعمل حاليا في 136 دولة حول العالم، كما تواصل توسعاتها بالسوق الأوروبية.

وأشار إلى أن منتجات الشركة تستخدم على نطاق واسع بالسوق المصري في عدد من المشروعات الضخمة أبرزها مراسي، بالساحل الشمالي.