هاتف iPhone X يتصدر مبيعات آبل بفروع تريد لاين

المال - خاصصرح إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، بأن هاتف iPhone X الجديد يعد الأكثر بيعا داخل فروع "تريد لاين" بمصر مقارنة بهواتف آبل الأخرى، لافتًا إلى أن الهاتف يتميز بإمكانيات هائلة تجعله الهاتف الأقوى في العالم.وأضاف مدحت أن هاتف iPhone 8 يعد أيضا من الهواتف التي نجح



المال – خاص

صرح إيهاب مدحت، رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، بأن هاتف iPhone X الجديد يعد الأكثر بيعا داخل فروع “تريد لاين” بمصر مقارنة بهواتف آبل الأخرى، لافتًا إلى أن الهاتف يتميز بإمكانيات هائلة تجعله الهاتف الأقوى في العالم.

وأضاف مدحت أن هاتف iPhone 8 يعد أيضا من الهواتف التي نجحت في تحقيق حجم مبيعات جيد للغاية، بجانب iPhone 6 الذي يلقى رواجًا كبيرا نظرا لسعره المتوسط.

وأعلنت سلسلة متاجر تريد لاين، المتخصصة في بيع منتجات أبل الأمريكية، عن افتتاح متجرها الجديد بمنطقة “الكوربة”، وهو المتجر الخامس عشر للشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تقديم وعرض أحدث منتجات شركة أبل العالمية داخل مصر، وهو الفرع الذي سيخدم بشكل رئيسي سكان منطقة مصر الجديدة.

ويأتي تصميم الفرع الجديد متوافقًا مع نفس المعايير التي تراعيها “تريد لاين” داخل متاجرها من حيث المساحة الواسعة وطريقة عرض المنتجات، بجانب المزج مع طبيعة منطقة الكوربة الراقية وطرازها المعماري الفريد.

وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد، أعلنت “تريد لاين” عن إتاحة عرض خاص لمدة أسبوع (من 8 إلى 15 إبريل الحالى)، والذي يتيح لعملاء الشركة الحصول على أي منتج داخل الفرع بنظام التقسيط لمدة 18 شهرا بدون فوائد وبدون ضامن وبدون أيّ إجراءات بنكية، وذلك لأول مرة داخل مصر.

وقال إيهاب مدحت “عرض التقسيط يتم تقديمه بالتعاون مع Valu، حيث يذهب العميل إلى الفرع ويقوم بتحميل تطبيق Valu ثم يقوم بإدخال بياناته الشخصية والمالية، ويقوم التطبيق فورا بإظهار الحد المالي المسموح له لشراء أي منتج من داخل تريد لاين بنظام التقسيط، وتتم هذه العملية في دقائق معدودة”.

وأضاف: “لأول مرة في مصر يتم تقديم هذا النظام الذي يتيح إجراء عملية الاستعلام الائتماني في ثوان معدودة ودون اللجوء لخطاب عمل أو ضامن أو أي إجراء بنكي تأميني، وأعتقد أنها ستكون بداية قوية ومشجعة لباقي المتاجر داخل مصر لتطبيق نفس الإجراءات”.

الجدير بالذكر أن تريد لاين موزعا رئيسيا “Premium Reseller” لمنتجات أبل وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها موزعي أبل، وتمتلك تريد لاين مركزا ضخما لصيانة منتجات أبل بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو أحد أكبر مراكز الصيانة الخاصة بمنتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط.