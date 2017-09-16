هاتف Galaxy Note 8 يتخطى 850 ألف طلب مسبق في كوريا الجنوبية

متابعات:استمر هاتف Samsung Galaxy Note 8 في تحقيق أرقام قياسية لشركة Samsung الكورية العملاقة، فالهاتف حقق بالفعل أكثر من 850 ألف طلب مسبق في البلد الأم للشركة كوريا الجنوبية وهذا فقط في 8 أيام، وهذا يعد أكثر من ضعف ما حققه هاتف Galaxy Note 7 الذي حقق 380 ألف طلب مسبق في 13 يوم.الهاتف سيتم

متابعات:

استمر هاتف Samsung Galaxy Note 8 في تحقيق أرقام قياسية لشركة Samsung الكورية العملاقة، فالهاتف حقق بالفعل أكثر من 850 ألف طلب مسبق في البلد الأم للشركة كوريا الجنوبية وهذا فقط في 8 أيام، وهذا يعد أكثر من ضعف ما حققه هاتف Galaxy Note 7 الذي حقق 380 ألف طلب مسبق في 13 يوم.





الهاتف سيتم اطلاقه في كوريا الجنوبية في 21 سبتمبر ولكن الذين قاموا بطلبة مسبقا بعضهم حصل على الهاتف وسيصل للآخرين الهاتف قبل إطلاقه في 21 سبتمبر، وبناء على تقرير الشركة فإن نسبة 65 من من قامو بطلب الهاتف قاموا باختيار النسخة الأقل والمزودة بوحدة تخزين داخلية بحجم 64 جيجا بايت، ونسبة 35 بالمئة قاموا بطلب النسخة الاعلى والمزودة بوحدة تخزين داخلية بحجم 256 جيجا بايت، وكان اللون المفضل لديهم هو الأسود ويليه الأزرق.