هاتف «سامسونج A24» الأكثر مبيعًا في مصر خلال يوليو

رصدت “المال” أجهزة هواتف المحمول الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهر يوليو الماضى، وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

تصدر هاتف «سامسونج A24 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» مبيعات سوق المحمول فى مصر مسجلًا بيع 34 ألف وحدة، تلاه جهاز «سامسونج A04S سعة 64 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز الثانى بواقع 27.5 ألف هاتف.

وحصد جهاز «سامسونج A13 سعة 64 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت» المرتبة الثالثة بعد تمكنه من بيع 27.3 ألف وحدة، أعقبه جهاز «سامسونج A23 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» فى المركز الرابع بواقع 21.8 ألف جهاز.

واحتل هاتف «سامسونج A24 سعة 128 جيجا بايت رام 8 جيجا» المرتبة الخامسة بقائمة أكثر هواتف المحمول مبيعًا فى السوق المصرية بعدما تمكن من تسويق 18.4 ألف جهاز خلال يوليو الماضى.

وتمركز جهاز «سامسونج A04S سعة 128 جيجا رام 4 جيجا بايت» في المرتبة السادسة بعدما حقق بيع 17.1 ألف وحدة، أعقبه هاتف «سامسونج A14 سعة 128 جيجا رام 6 جيجا بايت» فى المركز السابع بواقع 16.3 ألف وحدة.

وجاء هاتف «سامسونج A13 سعة 128 جيجا رام 4 جيجا بايت» في المرتبة الثامنة مسجلًا بيع 14.6 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج A23 سعة 128 جيجا رام 4 جيجا بايت» فى المركز التاسع مسجلًا بيع 14.1 ألف وحدة.

واحتل جهاز «أوبو A1 PLUS سعة 32 جيجا رام 2 جيجا بايت» فى المرتبة العاشرة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلاً 13.9 ألف وحدة خلال يوليو الماضى.