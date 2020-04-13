هاتف «سامسونج A10» الأكثر مبيعاً في سوق المحمول خلال فبراير (إنفوجراف)

تصدر هاتف سامسونج «A10» قائمة أكثر 30 هاتفًا ذكيًا مبيعا في سوق المحمول مسجلًا 87.6 ألف وحدة خلال شهر فبراير الماضى، بينما تذيل القائمة هاتف سامسونج جالاكسى A51– سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رامات بعدد 9500 وحدة، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الإبحاث التسويقية «GFK».

وجاء هاتف أوبو «A1 K DUAL LTE» فى المركز الثانى مسجلًا 80.4 ألف جهاز، تلاه هاتف سامسونج جالاكسى A20S” (سعة 32 جيجا بايت) فى المركز الثالث بواقع 65.5 ألف جهاز. حصد جهاز أوبو “RENO2 F” سعة (128جيجا بايت) المركز الرابع بعدما تمكن من بيع 63.1 ألف هاتف خلال فبراير الماضى.

وحل هاتف أوبو “A5S” سعة (32جيجا بايت) فى المرتبة الخامسة بنحو 54.2 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

وفاز جهاز “ريملى 5” سعة 65 جيجا بايت بالمرتبة السادسة بـ44.3 ألف وحدة، تلاه هاتف سامسونج “A30S” سعة 64 جيجا” فى المركز السابع بإجمالى مبيعات29.7 ألف جهاز.

واحتل هاتف «إنفينيكس SMART 4″ فى المرتبة الثامنة الذى تمكن من بيع 27 ألف و382 جهاز، تلاه جهاز هواوى “Y7 PRIME 2019” المركز التاسع من خلال بيع 27 ألفًا و303 هواتف. اقتنص هاتف ريلمى “NOTE 8” سعة (64جيجا) المرتبة العاشرة بقائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية مسجلًا بيع 26.9 ألف وحدة خلال فبراير الماضى.

جاء هاتف أوبو A5 2020– سعة 128 جيجا فى المركز 11 مسجلًا 26.7 ألف وحدة، أعقبه أوبو A5 2020– سعة 64 جيجا 25.9 ألف وحدة، ثم أوبو A9 2020– سعة 128 جيجا و8 جيجا رامات 25.8 ألف وحدة .

حصد هاتف أوبو A5 2020– سعة 64 جيجا المركز 14 مسجلا 25.5 ألف وحدة، تلاه هاتف ريلمى 5 PRO– سعة 128 جيجا و8 جيجا رامات مسجلا 23.7 ألف وحدة .

يذكر أن مبيعات سوق المحمول فى مصر شهدت نمواً بنسبة 13% مسجلة مليون و259 ألف وحدة بقيمة 228.7 مليون جنيه خلال فبراير الماضى، مقابل مليون و114 ألف جهاز بقيمة 177.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.