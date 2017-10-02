هاتف ذكي بشاشتين يطرح 17 أكتوبر

متابعات:تستعد شركة ZTE الصينية للكشف عن هاتف جديد بشاشتين يحمل اسم Axon Multy، أو Axon M، بحسب موقع Android Authority الذي قام بنشر صور الجهاز كذلك.ووفقاً للموقع، فإن الجهاز الجديد يحمل شاشتين HD يصل حجمها إلى 6.8 بوصات عند فتحه بالكامل، مع كاميرا خلفية بدقّة 20 ميجابيكسل ومعالج سناب دراجون 82

متابعات:

تستعد شركة ZTE الصينية للكشف عن هاتف جديد بشاشتين يحمل اسم Axon Multy، أو Axon M، بحسب موقع Android Authority الذي قام بنشر صور الجهاز كذلك.





ووفقاً للموقع، فإن الجهاز الجديد يحمل شاشتين HD يصل حجمها إلى 6.8 بوصات عند فتحه بالكامل، مع كاميرا خلفية بدقّة 20 ميجابيكسل ومعالج سناب دراجون 820. وسيحمل كذلك ذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت ومساحة تخزين 32 غيغابايت مع بطارية 3120 ملي آمبير.

وتنوي الشركة تخصيص مؤتمر للكشف عن الجهاز الجديد يوم 17 أكتوبر الجاري في مدينة نيويورك الأميركية بالتعاون مع شركة AT&T للاتصالات، الشركة التي ستمتلك حقوق بيعه الحصرية بسعر 650 دولاراً تقريباً.

الجدير ذكره وجود هاتف بشاشتين في جُعبة شركة «سامسونج» كذلك، يحمل اسم Project Valley، من المتوقّع أن يصل في 2018 للأسواق.