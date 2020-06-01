هاتف «أوبو A1K» يزيح «سامسونج A10» من صدارة «سمارت فون» خلال مارس (إنفوجراف)

استطاع هاتف «أوبو A1K» إزاحة منافسه «سامسونج A10» من صدارة مبيعات أجهزة «سمارت فون» خلال شهر مارس الماضى مسجلًا 72.6 ألف وحدة، بينما تذيل القائمة هاتف «إنفينيكس S5- سعة 128 جيجابايت» بإجمالى بيع 8400 وحدة.
بحسب إحصاءات مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تراجع هاتف «سامسونج A10- سعة 32 جيجا بايت» للمرتبة الثانية بقائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن تمكن من بيع 68.2 ألف جهاز، تلاه «أوبو RENO2F- سعة 128 جيجا بايت» فى المركز الثالث بواقع 65.4 ألف جهاز.
حصد جهاز سامسونج «جالاكسى A20S– سعة 32جيجا بايت» المرتبة الرابعة مسجلًا بيع 62.1 ألف هاتف، وحل «أوبو A5S- سعة 32جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة بـ 47.4 ألف وحدة
حافظ هاتف «ريملى 5- سعة 64 جيجا بايت» على تمركزه فى المرتبة السادسة مسجلًا 43.6 ألف وحدة، تلاه هاتف «سامسونج A30S- سعة 64 جيجا بايت» فى المركز السابع بواقع 31 ألف جهاز.
احتل «أوبو A5- سعة 128جيجا بايت» المرتبة الثامنة بإجمالى بيع 26.8 ألف، تلاه جهاز «أوبو A9- سعة 128جيجا» فى المركز التاسع بواقع 26.2 ألف هاتف
كما فاز هاتف «أوبو A5- سعة 64جيجا بايت» بالمرتبة العاشرة بقائمة مبيعات أجهزة هواتف «سمارت فون» مسجلًا بيع 25 ألف وحدة خلال الفترة المذكورة.
اقتنص هاتف «هواوى Y6S- سعة 64 جيجا بايت» المرتبة الحادية عشر بعد تمكنه من بيع 24.6 ألف وحدة، أعقبه جهاز «أوبو A5 2020- سعة 64جيجا» مسجلًا بيع 24.4 ألف وحدة، تلاه هاتف «ريدمى NOTE 8- سعة 64 جيجا» بواقع 23.2 ألف وحدة .
جاء هاتف «ريلمى 5- سعة 128جيجا بايت» فى المرتبة الرابعة عشر مسجلاً بيع 21.9 ألف وحدة، تلاه هاتف «إنفينيكس سمارت 4 – سعة 16جيجا» فى المركز الخامس عشر بإجمالى بيع 21.7 ألف وحدة.