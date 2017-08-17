هاتشيكو توفر الأطعمة الطازجة للحيوانات الأليفة

❐ زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 60 ألف طن شهريا ❐ 50 مليون جنيه استثمارات وشراكات مع كبرى الكيانات الفترة المقبلةالمال ــ خاص:قال شريف الليثى، رئيس مجلس إدارة هاتشيكو، المتخصصة فى توفير المواد الغذائية الطازجة للحيوانات الأليفة، إن الشركة تتعاون حاليا مع أكبر ملجأين للحيوانات لتوفير الأغذية لهما.



❐ زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 60 ألف طن شهريا

❐ 50 مليون جنيه استثمارات وشراكات مع كبرى الكيانات الفترة المقبلة



المال ــ خاص:



قال شريف الليثى، رئيس مجلس إدارة هاتشيكو، المتخصصة فى توفير المواد الغذائية الطازجة للحيوانات الأليفة، إن الشركة تتعاون حاليا مع أكبر ملجأين للحيوانات لتوفير الأغذية لهما.

وأضاف الليثى أن شركة هاتشيكو تؤمن بدورها فى المسئولية المجتمعية، إذ توفر ما تحتاجه تلك الملاجئ من أغذية للحفاظ على الحيوانات الأليفة بها.

وأكد أن هاتشيكو تستهدف توسعة عدد الملاجئ التى تتعامل معها خلال العام المقبل انطلاقا من دورها فى المسئولية المجتمعية.

من ناحية أخرى، كشف الليثى أن شركة هاتشيكو تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تصل إلى 30 طنا شهريا، لتصل إلى 60 طنا شهريا خلال العام المقبل.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة رأس المال إلى 3 ملايين جنيه خلال العام الحالى، ومضاعفته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح الليثى أن هاتشيكو تغطى عددًا كبيرا من المناطق الجغرافية حاليا تشمل كل المدن الجديدة مثل مدينتى الرحاب التجمع الشيخ زايد أكتوبر حدائق الأهرام العبور وكل مناطق القاهرة الكبرى مثل المعادى الدقى المنيل المقطم الزمالك، وجارٍ التعاقد مع نقاط توزيع بالإسكندرية والمدن الساحلية.

وأشار إلى أن الشركة تهدف خلال نهاية العام المقبل لبدء تصدير المنتج إلى بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والبحرين.

ولفت الليثى إلى زيادة القيمة الاستثمارية خلال الفترة من 5-7 سنوات لأكثر من 50 مليون جنيه بهدف تغطية طلبات الجمهور سواء محليا أو خارجيا.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى تقديم عدد أكبر من المنتجات، حيث تقدم الشركة 10 منتجات مختلفة تطمح لزيادتها إلى 15 بنهاية العام المقبل.

وأكد الليثى أن هاتشيكو ستتوسع فى باقى الخدمات لتشمل الخدمات البيطرية والتغذية، على أن يتم البدء بقطاع الاستشارات والاستضافة خلال العام المقبل.

وأضاف أن هاتشكو تتفاوض حاليا للدخول فى شراكات مع أكبر الأسماء فى السوق المصرية فى نفس المجال.

وأشار إلى قيام هاتشيكو بتوفير عددًا من الفرص الوظيفية خلال العام المقبل، ومضاعفة عدد العاملين.

ولفت الليثى إلى زيادة الرقعة الجغرافية التى يتم تغطيتها حاليا لتشمل كل محافظات مصر عن طريق إنشاء نقاط توزيع تخص هاتشيكو أو التعاقد مع الموزعين.

واستبعد قيام هاتشيكو فى القريب بطرح أسهم الشركة بالبورصة والاكتفاء بالاكتتاب المغلق حرصا منها على أكبر درجة تواصل مع نطاق محدد من المستثمرين خلال الفترة الحالية لتسهيل التواصل والتركيز لتحقيق أهداف الشركة فى معدلات زمنية أسرع