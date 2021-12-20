«هاتشيسون بورت» تبدأ تشغيل المرحلة الأولى من محطة أبو قير خلال 2022

أعلنت مجموعة موانئ «هاتشيسون بورت» الصينية عن توسيع نشاطها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تسعى لتشغيل المرحلة الأولى من محطة ميناء أبو قير خلال العام المقبل.

وأكد مصدر مسئول فى المجموعة لـ«المال» أنها ستقوم بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، والتى تتركز فى ميناء أبو قير الجديد، بواقع 730 مليون دولار، بالمشاركة مع جهات مصرية حكومية، بمحطة جديدة تقترب طاقتها من 2 مليون حاوية.

ومن المقرر أن يصل رصيف المشروع الجديد إلى 1200 متر، وعلى مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر، وتصل مدة حق الانتفاع حسب التعاقد مع الجانب المصرى إلى 38 عاما .

ولفت المصدر المسئول إلى أن المحطة الجديدة تقع فى منطقة أبو قير البحرية، والتى تحميها بشكل طبيعى شبه جزيرة أبو قير، وتم ربطها مؤخرا بالطريق الدولى الساحلى، والمكون من 3 حارات من كل اتجاه، بطول يصل إلى 20 كيلو مترا ومن ثم ربط الميناء بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبرى عبر الطريق الصحراوى والطريق الساحلى الدولى.

وأوضحت الشركة أن المحطة ستكون من المحطات الحديثة العاملة فى التجارة الخارجية المصرية “ صادرات وواردات “ وتسهيل حركة الصادرات المتزايدة فى مصر، وبما يتفق مع رؤية “مصر 2030” للقيادة الإقليمية والتنمية المستدامة.

كان إريك إيب رئيس المجموعة، قد أشار إلى أنها استثمرت فى مصر منذ عام 2005 موضحا أن المشروع الجديد فى ميناء أبو قير سيكون بغاطس يصل إلى 18 مترا وقادر على التعامل مع السفن العملاقة.

وتقوم عدة شركات بتنفيذ المحطة، على رأسها مجموعة الغرابلى للمقاولات، بالإضافة إلى «شيناهاربر» الصينية، المتخصصة فى إنشاء الأرصفة البحرية، علاوة على قيام «ديمى» البلجيكية بالأعمال البحرية، والتكريك للمحطة بالكامل.