هاتشسون بورت تزيد من طاقتها الاستيعابية لمحطات الحاويات إلى 4.5 مليون حاوية

شهد مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي الاتفاق مع تحالف عالمي لتشغيل عددا من محطات الحاويات بمينائي الدخيلة والسخنة، والتي يتم تنفيذها حاليا بتمويل حكومي، على أن يقتصر دور هذه التحالفات على عملية التشغيل فقط.

وأطلقت وزارة النقل على هذا الاتفاق أنه بمثابة محور ( السخنة / الدخيلة) ليكون محور لوجستي متكامل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO).

وبهذا الاتفاق تكون قد حصلت شركة هاتشسون بورت والتي تعد الشركة الرئيسية في التحالف العالمي، على امتياز تشغيل الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، بعد مفاوضات استمرت لسنوات بين هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل، ليصل اجمالي الطاقة الاستيعابية لعمل الشركة بمصر، وتحديدا بالبحر المتوسط الى 4.5 مليون حاوية مكافئة، بعد أن بدات عام 2004 بالسوق المصرية بحجم لا يتخطى مليون حاوية مكافئة.

بداية الشركة منذ عام 2004 بأربعة أرصفة بتعاقد مدته 25 عاما

وتعد هاتشسون بورت من أول الشركات العالمية التي دخلت السوق المصرية لتشغيل محطات حاويات بميناء الإسكندرية، حيث تعاقدت منذ 2004 على استغلال 4 أرصفة بموانئ الإسكندرية والدخيلة لمدة 25 عاماً.

وحسب العقد المبرم بين هيئة الميناء وشركة هاتشسون بورت تم بموجبه منح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص بالتشغيل للساحات والمراسى بالأرصفة من 81/71 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة.

التعاقد كان يعطي للشركة حق استغلال الرصيف 100 خلال 2011

ونص التعاقد المبرم بين «هاتشسون بورت » و«وزارة النقل» فإن البند رقم 13 يوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية توافق وتقر بأن يكون للشركة الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل أو بحلول نهاية عام 2011.

ونص البند رقم 2-13 على أنه اذا جدت الحاجة مستقبلا فى مصر لطاقات إضافية لتداول الحاويات بعد تمام إنشاء الرصيف 100 فسوف يكون للشركة الأولوية فى إنشاء وتنمية وتشغيل وتولى هذا المشروع وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها الطرفان.

رصيف 100 بطول 1800 متر وطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية

ومن المعروف أن رصيف 100 بميناء الدخيلة، سيكون بطول 1800 م، وعمق 18 م، ومساحة 660 ألف م2، وبطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة، وبتكلفة تصل الى 3.442 مليار جنيه.

هاتشيسون بورت تدخل لاستغلال محطة بميناء أبو قير بطاقة 2 مليون حاوية

و أعلنت مجموعة موانئ «هاتشيسون بورت» الصينية أنها تستهدف التوسع في نشاط الحاويات بالموانئ المصرية، حيث تعاقدت رسميا مؤخرا مع القوات البحرية ” المسئولة عن ميناء أبو قير ” لإدارة وتشغيل محطة للحاويات بالميناء بطاقة استيعابية تصل الى 2 مليون حاوية.

وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، والتى تتركز فى ميناء أبو قير الجديد، بواقع 730 مليون دولار، بالمشاركة مع جهات مصرية حكومية.

ومن المقرر أن يصل رصيف المشروع الجديد بميناء أبو قير البحري الجديد إلى 1200 متر، وعلى مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر، وتصل مدة حق الانتفاع حسب التعاقد مع الجانب المصرى إلى 38 عاما .

وقامت وزارة النقل مؤخرا بتنفيذ محور لربط ميناء أبو قير بالطريق الدولى الساحلى، والمكون من 3 حارات من كل اتجاه، بطول يصل إلى 20 كيلو مترا ومن ثم ربط الميناء بمنطقة الدلتا والقاهرة الكبرى عبر الطريق الصحراوى والطريق الساحلى الدولى.

ومن المستهدف أن تكون محطة أبو قير من المحطات الحديثة العاملة فى التجارة الخارجية المصرية “ صادرات وواردات “ وتسهيل حركة الصادرات المتزايدة فى مصر، وبما يتفق مع رؤية “مصر 2030” للقيادة الإقليمية والتنمية المستدامة.

كان إريك إيب رئيس المجموعة، قد أشار إلى أنها استثمرت فى مصر منذ عام 2005 موضحا أن المشروع الجديد فى ميناء أبو قير سيكون بغاطس يصل إلى 18 مترا وقادر على التعامل مع السفن العملاقة.وتقوم عدة شركات بتنفيذ المحطة، على رأسها مجموعة الغرابلى للمقاولات، بالإضافة إلى «شيناهاربر» الصينية، المتخصصة فى إنشاء الأرصفة البحرية، علاوة على قيام «ديمى» البلجيكية بالأعمال البحرية، والتكريك للمحطة بالكامل.

شركة البحر المتوسط ​​للشحن MSC السويسري ضمن تحالف تشغيل الرصيف 100

وقامت هاتشسون بالاتفاق مع شركة البحر المتوسط ​​للشحن MSC السويسري، والذي يعد أهم خط ملاحي عالمي في نشاط الحاويات، وذلك بعد خط ميرسك العالمي.

وتعد هذه المرة الأولى الذي يدخل فيها الخط الملاحي العالمي كمشارك في أحد محطات الحاويات المصرية، كما يعد الخط متصدرا الخطوط المتعاملة مع الميناء بما يزيد عن 400 ألف حاوية سنويا.

واحتلت شركة البحر المتوسط ​​للشحن (MSC) السويسرية الجنسبة المرتبة الأولى حيث بلغت سعة الحاويات المملوكة لها قرابة 4.2 مليون حاوية مكافئة خلال 2021 .

وبهذا التعاقد فمن المقرر أن تكون السعة الاجمالية الخاصة بشركة هاتشسون بورت في موانئ البحر المتوسط المصرية فقط الى نحو 4.5 مليون حاوية، موزعة بين أرصفتها الحالية بالإسكندرية والدخيلة الحالية بواقع مليون حاوية، ورصيف ميناء أبو قير البحري بنحو 2 مليون حاوية، علاوة على رصيف 100 بنحو 1.5 مليون حاوية مكافئة.

وتعمل مجموعة هاتشسون بورت منذ أكثر من 50 عامًا من في نشاط الحاويات عالميا، وتقوم بادارة 52 محطة لها على مستوى العالم، بواقع 11% من تجارة العالم ، حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.

كما دخلت هاتشسون حسب الاتفاق مع وزارة النقل بالدخول ضمن تحالف يضم CGM – CMA الفرنسي، بالاضافة إلى خط COSCO الصيني لتشغيل محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف.

ولم يتم تحديد المحطة التي سيتم الاتفاق عليها بميناء السخنة، والتي تقع ضمن 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كم، وعمق 18 م، وساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2.

وتسعى وزارة «النقل» من خلال تعاقدها مع الكيانات العالمية فى إدارة وتشغيل مشروعات النقل البحرى، إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى على الخريطة العالمية، خاصة أنها تمتلك كل المقومات الداعمة لذلك، ومنها وجود مجرى قناة السويس الملاحى.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى نجاح وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية ويوروجيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط، وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، بالاضافة الى دخول شركة موانئ أبوظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويوفر فرص عمل متعددة في كافة نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.