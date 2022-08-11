«هاتشسون» الصينية: ضخ 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة في مصر

قال كليمنس تشانج العضو المنتدب لشركة القابضة للموانئ هاتشسون الصينية والمسئول عن أوروبا والشرق الأوسط إنه سعيد بالعودة مرة ثانية إلى مصر الجميلة لتنفيذ التوقيع المبدئي لهذا المشروع العملاق .

وأضاف أن شركته ليست غريبة عن مصر وبدأوا أول استثمار لهم في ميناء الإسكندرية عام 2005، وكنا دوما سعداء بالاستثمار في مصر والعودة لتوسيع استثماراتنا مرة أخرى فيها .

وتوجه بالشكر لجميع فرق العمل في الموانئ المصرية وقال إنهم من حكم عملهم في مصر يعملون 24 ساعة في 7 أيام ويتمكنون من تقديم خدمة مميزة لجميع المتعاملين بالموانئ المصرية، وهذا العمل زاد في الأوقات العصيبة خاصة كورونا ولكن تمكنا بمساعدنا الفريق الذي يعمل معنا بالموانئ من العمل على مدى 24 ساعة .

وأكد أنهم يدعمون الاقتصاد المصري ويؤكدون التزامهم بذلك، واليوم يحققون ذلك في الإنجاز بتوقيع العقد مع الحكومة المصرية .

وتابع: إن الاستثمارات الجديدة التي سيقومون بضخها في الموانئ المصرية تصل إلى 1.5 مليار دولار حيث أنهم من أكبر مشغلي محطات الحاويات بالعالم .

وتوجه بالتحية للفريق كامل الوزير وزير النقل لقدرته على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والعمل بالموانئ المصرية .

وقال إنهم سيقومون بإنشاء شركة مستديمة وتقديم فرصة على أعلى مستوى وأحدث أساليب التدريب ونقل الخبرات للعاملين من الجانب المصري .

وأبدى رغبتهم أنهم يتطلعون للتعاون مع مصر في إنشاء مراكز لوجيستية.. مشيرا إلى أن الإنجاز الذي تم تنفيذه ليس له مثيل .