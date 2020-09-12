هاتريك واحتفالية إنسانية .. صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على ليدز

لى حساب ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أقيمت في ملعب آنفليد

استطاع ليفربول تحقيق أول انتصار له في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، على حساب ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أقيمت في ملعب آنفليد.

سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف، وسجل فيرجيل فان دايك هدفا لليفربول، فيما سجل جاك هاريسون، وباتريك بامفرود، وماتيوس كليتش أهداف ليدز يونايتد.

الهدف الأول في المباراة جاء عن طريق محمد صلاح، الذي لم يحتاج سوى لـ4 دقائق، قبل التحصل على ركلة جزاء بعد تصويبة اصطدمت بيد روبين كوش، واستطاع صلاح تنفيذ الركلة بنفسه بنجاح وسجل الهدف الأول.

وفي لقطة إنسانية، احتفل محمد صلاح بتسجيل الهدف الرابع لليفربول والثالث له الذي جاء من ركلة جزاء أيضًا، على طريقة مؤمن زكريا ومشيرا برقم 8 ليهديه الهدف.

الفوز يضع ليفربول في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر، فيما يلقي بليدز يونايتد في المركز الأخير مؤقتًا.