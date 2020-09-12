رياضة

«هاتريك» صلاح في ليدز يقوده لتحقيق رقمين قياسيين مع ليفربول

على حساب ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أقيمت في ملعب آنفلي
إسلام مصطفى 9:33 م, السبت, 12 سبتمبر 20 9:33 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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استطاع ليفربول تحقيق أول انتصار له في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي، على حساب ليدز يونايتد، الصاعد حديثًا إلى البريميرليج، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي أقيمت في ملعب آنفليد.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح من تسجيل ثلاث أهداف «هاتريك» أمام ليدز فى أول مباريات بالبريميرليج هذا الموسم ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب يُسجل هاتريك بالمباراة الإفتتاحية مع ليفربول بالبريمرليج منذ جون الدريدج ضد تشارلتون في موسم 1988/89.

يُذكر أن صلاح احتفل بالهدف الثالث له على طريقة مؤمن زكريا ومشيرًا برقم 8 ليهديه الهدف في لقطة إنسانية رائعة من نجم ليفربول الإنجليزي.

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بقلم إسلام مصطفى

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