هاتريك إدواردو يقود الهلال لنصف نهائى أبطال آسيا

على المصرى منح هاتريك البرازيلى كارلوس إدواردو فريقه الهلال السعودى تأشيرة تخطي عقبة مضيفه العين الإماراتى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياضى، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.وسجل اللاعب البرازيلى الأهداف الثلاثة فى الدقائق 4

على المصرى

منح هاتريك البرازيلى كارلوس إدواردو فريقه الهلال السعودى تأشيرة تخطي عقبة مضيفه العين الإماراتى، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياضى، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.





وسجل اللاعب البرازيلى الأهداف الثلاثة فى الدقائق 42 و46 و74، ليتأهل الهلال للدور نصف النهائى، بمجموع اللقاءين 3- 0، عقب نهاية لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد “هزاع بن زايد” بالتعادل السلبي.

وسيلاقى الهلال فى الدور نصف النهائى، الفائز من مباراة الأهلي السعودي، وبيرسيبولس الإيراني، التى ستقام غدًا الثلاثاء، على ملعب “محمد بن زايد” بمدينة أبو ظبى الإماراتية، علمًا بأن لقاء الذهاب الذى أقيم فى ملعب “مجمع السلطان قابوس” ببوشر فى سلطنة عمان، انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وأكد الهلال، خلال لقاء اليوم، تفوقه على جميع الفِرق التي قابلها في ملعب “الملك فهد”، خلال الـ8 سنوات الماضية، ولم يخسر سوى في مناسبتين فقط، وكانت مواجهة اليوم هي العاشرة بين الفريقين بدوري أبطال آسيا، حقق خلالها العين الفوز في 5 مباريات، فيما رفع الهلال رصيده لأربع مرات فوز، فيما كان التعادل سائدًا في مباراة واحدة.