«هاتجوزك».. جمهور تامر حسني يشيد بأغنيته الجديدة (فيديو)

أشاد الكثير من الأشخاص عبر حساباتهم الشخصية الساعات الأخيرة بأغنية النجم تامر حسني الجديدة “هاتجوزك” التي قام بطرحها عبر قناته الرسمية “يوتيوب” من أحداث فيلمه السينمائي الأخير “بحبك” الذي شاركته بطولته النجمتان هنا الزاهد وهدى المفتي.
وأبدى الجمهور تعليقاته على أغنية تامر حسني “هاتجوزك”: “الراعي الرسمي للأفراح”، بينما علق آخرون “عاوزين نتجوز عشان نشغل الأغنية في أفراحنا من حلاوتها لأنها أغنية لذيذة”.
يذكر أن تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي كبير بعمان الأيام القادمة، وذلك بعد تأجيل حفله الغنائي بقطر مؤخرا لظروف خاصة بمنظمي الحفل.