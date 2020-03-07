«هاباج لويد» يستحوذ على 45% من حاويات ميناء دمياط خلال 2019

استحوذ الخط الملاحي هاباج لويد على 45% من حجم تعاملات الحاويات بميناء دمياط خلال العام الماضي 2019 حيث تداول الميناء قرابة المليون حاوية عبر شركة دمياط للحاويات

احتلّ خط هاباج لويد للعام الخامس على التوالي الصدارة بين خطوط الحاويات المترددة على ميناء دمياط عام 2019.

جاء ذلك حسب تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط حصلت “المال” على نسخة منه، مشيرًا إلى أنه قد وصلت نسبة استحواذ الخط على الحاويات التي يقوم بنقلها من وإلى ميناء دمياط، خلال العام الماضي 2019، إلى قرابة 45%.

وفي السياق نفسه فإن خط هاباج لويد يعد من كبرى الخطوط الألمانية التي قامت بالاستحواذ على عدد من الشركات العاملة في نشاط الحاويات، خاصة شركة الملاحة العربية “المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 70% منها”.

كما يخطط الخط للدخول في شراكة مع شركة يوروجيت الأوروبية لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط؛ والمعروفة إعلاميًّا بمحطة “ديبكو”، والمتوقع أن تداول قرابة 3 ملايين حاوية سنويًّا، بحجم استثمارات قدرها 750 مليون يورو.

cma وخدمة ONE اليابانية يستحوذان على 26%

كما أشار التقرير إلى أن خط cma -cgm الفرنسي احتلّ نسبة 13% من حجم الحاويات المتداولة بالميناء، وكذلك استحوذ التحالف الملاحي الياباني “ONE” على 13% أيضًا.

وميرسك العالمي يتراجع إلى 12% فقط في 2019

بينما تَراجع خط الميرسك العالمي ليحتل 12% من حجم الحاويات التي تم نقلها للميناء، بعد أن كان يحتل قرابة 30% من حجم تعاملاته بالحاويات في ميناء دمياط عام 2015، بينما احتلّ خط يانج مينج الكوري 7% فقط من حجم التعاملات.

ويعد خط الميرسك العالمي أكبر الخطوط الملاحية العالمية من حيث تداول الحاويات، وهو أحد الخطوط الأوروبية، وتم تأسيسه في دولة الدنمارك، ويمتلك محطة حاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد.

يُذكر أن ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولت خلال عام 2019 قرابة 1.065 مليون حاوية، مقابل 1.1 مليون حاوية في 2019، بتراجع قدره 7%.

ويقع ميناء دمياط عند مصبّ فرع النيل بدمياط، ويخدم منطقة الدلتا وبعض أجزاء القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 11.8 مليون متر مربع، بأطوال أرصفة قدرها 6600 متر مربع، وساحات تخزينية قدرها 1.2 مليون متر مربع، وبه عدد من المحطات المختلفة يصل إلى 7 محطات.