«هاباج لويد» لنقل الحاويات تزيد رسوم وجهات منطقة البحر المتوسط وشمال أوروبا

قررت شركة نقل الحاويات الألمانية هاباج لويد “Hapag-Lloyd” عن زيادة معدلات تعريفة نولون النقل بالحاويات سواء الـ20 أو 40 قدما، وذلك في المنطقة من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وباكستان إلى شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، والتي تقع في نطاقها مصر.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم أن جميع الأسعار الجديدة سارية لجميع أعمال نقل الحاويات اعتبارًا من أول أغسطس المقبل لتكون الزيادة بمقدار ألف دولار للحاوية الواحدة.

وأكد رولف هابين يانسن، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نقل للحاويات في ألمانيا “هاباج لويد”، في وقت سابق أن السوق الملاحية العالمية توجه طلبا غير مسبوق على شحن البضائع، متوقعا أن يمتد هذا الوضع إلى النصف الثاني من العام الجاري.

وقال “يانسن” في تصريحات صحفية، ما زلنا نشهد حجوزات على السفن بشكل قوي للغاية، مستبعدا وجود أي تراجع في حجم الطلب خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أنه خلال الربع الثاني وربما في الربع الثالث سنستمر في رؤية معدلات مرتفعة، حيث توجد ببساطة سعة أقل متاحة.

وتعد شركة Hapag-Lloyd، ومقرها هامبورغ بألمانيا خامس أكبر خط حاويات في العالم خلال العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع منافسيها، في محاولة لتعديل السعة لتلبية التقلبات الواسعة في إنتاج المصانع وطلب المستهلكين أثناء عمليات الإغلاق وإعادة الفتح بعد فتح بعض المصانع بعد السيطرة تدريجيا على وباء كورونا.

وقال “يانسن” إن هناك تأخيرات في موانئ الشحن البحري في أوروبا ، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تباطؤ التدفقات التجاري، و”سيكون توافر الحاويات الفارغة صعبا خلال 6 – 8 أسابيع المقبلة.

وأضاف أنه في الولايات المتحدة، واجهت شركات الاستيراد مشكلة بسبب الاختناقات والتأخيرات في الموانئ الرئيسية، مشيرا إلى أن هناك تحسنا ملحوظ ولكنه ببطء ، متوقعا العودة للحساه الطبيعية مع نهاية الربع الثاني أو أوائل الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح “يانسن” أن السوق الملاحية وشركته تحتاج إلى مزيد من الحاويات الجديدة، كما تطالب عملائها بسرعة إعادة الحاويات في أسطولها في أسرع وقت ممكن.