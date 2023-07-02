«هاباج لويد» ترفع معدلات النوالين للبضائع المنقولة للساحل الشرقي الأمريكى

أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية أنها ستطبق زيادة عامة جديدة في سعر النولون البحري تعديل عام للنوالين من الشرق الأوسط/ شبه القارة الهندية إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة للبضائع المنقولة في 20 قدمًا و40 قدمًا، حاويات جافة ومبرَّدة وخاصة، بما في ذلك عالية معدات المكعب.

وأوضحت شركة النقل الألمانية للمحيطات، في بيان لها، للمصدرين والمستوردين أن زيادة النوالين ستكون بواقع 200 دولار أمريكي لكل حاوية، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 أغسطس للحاويات المنقولة من الهند وسريلانكا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر والعراق إلى جميع موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة. الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومن المعروف أن شركة Hapag-Lloyd الالمانية تحتل خامس أكبر مشغل للحاويات، السعة بنسبة 1.8%، العام الماضي، و64800 حاوية مكافئة أو 4% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وخلال مايو الماضي أعلنت شركة هاباج لويد زيادة دعمها عبر ميناء دمياط.

وأعلن الخط الملاحي Hapag-Lloyd وتحالف THE A خططه المستقبلية فيما يتعلق بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات باعتبارها الميناء الرئيسي Hub Port للخط الملاحي في البحر المتوسط وأنه شريك رئيسي للشركة.