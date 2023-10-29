«هاباج لويد» ترفع الأسعار لميناء جبل علي مع العديد من الموانئ

أعلنت شركة هاباج لويد الالماني عن زيادة معدلات نوالين الشحن من ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة إلى شمال وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا بما فيها الموانئ المصرية.

وحسب منشور صادر عن الشركة اليوم ” الأحد ” فمن المقرر ان يتم تطبيق وتحديث الأسعار على جميع الحاويات الجافة مقاس 20 قدمًا و40 قدمًا، كما سيكون ساريًا اعتبارًا من 1 نوفمبر حتى إشعار آخر.

وبالنسبة للحاويات 20 قدم، فكان مستوى الأسعار من جبل علي إلى دول شمال أوروبا 494 دولارًا أمريكيًا ليصبح 644 دولارًا أمريكيًا بزيادة 150 دولارًا أمريكيًا، ومن جبل علي إلى غرب البحر المتوسط وشمال افريقيا الى 719 دولار بعد ان كانت 569 دولار بزيادة 150 دولار ايضا.

كما تم رفع الأسعار إلى موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط 499 دولارًا أمريكيًا ارتفاعا من 344 دولارًا أمريكيًا بزيادة 150 دولارًا .

كما شملت أسعار الحاويات 40 حاوية من جبل علي شمال أوروبا 488 بدلا من 288 بارتفاع قدره 200 دولار، إلى موانئ غرب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا 488 دولار بعد ان كانت 288 دولار ، والى موانئ شرق البحر المتوسط 438 دولار بعد ان كانت 238 دولار بارتفاع قدره 200 دولار.

وتشمل دول شمال أوروبا ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وبولندا والدنمارك والسويد وأيرلندا والنرويج وفنلندا وليتوانيا وجمهورية التشيك والمجر ولاتفيا والنمسا وسويسرا وسلوفاكيا وإستونيا وأيسلندا ولوكسمبورغ .

كما تشمل دول غرب البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا إسبانيا والبرتغال وإيطاليا والجزائر والمغرب ومالطا وتونس، وتشمل دول شرق البحر الأبيض المتوسط ألبانيا وبلغاريا وكرواتيا وجورجيا واليونان وإسرائيل والجبل الأسود وليبيا ورومانيا وقبرص وسلوفينيا ولبنان وتركيا وأوكرانيا ومصر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة النقل الألمانية أن أسعار الشحن البحري من موانئ جنوب أوروبا إلى جبل علي سترتفع أيضًا اعتبارًا من 1 نوفمبر، حيث سينطبق هذا التحديث على جميع الحاويات الجافة والمبردة مقاس 20 و40 قدم .

لتصل في الحاويات 20 قدم إلى جنوة، إيطاليا جبل علي من 283 دولارًا أمريكيًا لتصل إلى 383 دولارًا أمريكيًا بزيادة 100 دولار أمريكي، وكذلك إلى من موانئ برشلونة، فالنسيا، إسبانيا جبل علي من 339 دولارًا أمريكيًا 439 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها100 دولار أمريكي.

كما زادت النوالين من جبل علي الى موانئ إسطنبول، إزميت، تركيا من 458 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 558 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 100 دولار أمريكي.

ومن ميناء جبل علي الى ميناء دمياط، من 289 دولارًا أمريكيًا إلى 389 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 100 دولار أمريكي.

وبالنسبة لنقل الحاويات المبردة من جبل علي الى موانئ جنوة، بايطاليا من 1,900 دولار أمريكي 2,000 دولار أمريكي بزيادة 100 دولار أمريكي، إلى موانئ برشلونة، وفالنسيا من 2,177 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 2,277 دولارًا أمريكيًا 100 دولار أمريكي، ومن جبل علي الى موانئ إسطنبول، إزميت، من 2,192 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 2,292 دولارًا أمريكيًا 100 دولار أمريكي، والى ميناء دمياط ارتفعت من 2,074 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 2,174 دولارًا أمريكيًا بارتفاع 100 دولار أمريكي.

وبالنسبة للحاويات 40 قدم ارتفعت الرسوم من ميناء جبل على الى ميناء جنوه بايطاليا الى 341 دولار بعد ان كانت 191 دولار، وإلى موانئ برشلونة، فالنسيا، بإسبانيا ارتفعت من 202 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 352 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 150 دولارًا أمريكيًا.

وإلى موانئ اسطنبول، ازميت، بتركيا ارتفعت من 316 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 466 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 150 دولارًا أمريكيًا، وإلى ميناء دمياط ارتفعت من 228 دولارًا أمريكيًا لتصل الى 378 دولارًا أمريكيًا بزيادة قدرها 150 دولارًا أمريكيًا.