«هاباج لويد» الألمانى يستحوذ على أكثر من نصف تداول الحاويات فى محطة دمياط

استحوذ الخط الملاحى الألمانى «هاباج لويد» على نسبة تصل إلى %51.3 من حجم تعاملات الحاويات بميناء دمياط خلال العام المالى الماضى، من إجمالى 1.15 مليون حاوية، ليأتى فى المرتبة الأولى بين الخطوط العاملة بالميناء.

وفى المرتبة الثانية جاء التحالف اليابانى والمعروف بالخط الملاحى « ONE»، والذى استحوذ على نسبة تصل إلى %14.7، بينما جاء الخط الفرنسى ( CMA – CGM ) فى المركز الثالث بنسبة %12.5، ثم التايوانى (يانج مينج) فى المرتبة الرابعة بنسبة %6.6.

وأظهرت إحصائيات ميناء دمياط حصول الخط الملاحى (MSC) السويسرى على المركز الخامس بنسبة %6.1، فيما اقتنص الدنماركى (ميرسك) نحو %3.6 من الحاويات ليأتى فى المرتبة السادسة، واحتل خط ( كوسكو ) الصينى المركز السابع بنسبة %1.8 واستحوذ ( OOCL ) الأسيوى على نسبة %0.9 فى المرتبة الثامنة.

وتعد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة الوحيدة العاملة فى نشاط الحاويات بميناء دمياط، أنشئت سنة 1986م، وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة فى عام 1990.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة %42 للشركة القابضة للنقل البحرى، و%25 لـ «هيئة ميناء دمياط» ، و%20 «للقناة للتوكيلات الملاحية»، و %3 «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع» بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بالنسبة المتبقية.