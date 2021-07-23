نقل وملاحة

هاآرتس: إسرائيل تراجع اتفاقية شحن النفط مع الإمارات

تم توقيع الاتفاقية في أكتوبر 2020 من قبل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو
أيمن عزام 9:43 م, الجمعة, 23 يوليو 21 9:43 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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تعتزم الحكومة الإسرائيلية مراجعة اتفاقية شحن النفط من الإمارات العربية المتحدة عبر إسرائيل، إذ أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أنها لم تعد ذات جدوى للاقتصاد لنا، بحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

توقيع اتفاقية شحن النفط مع الإمارات

تم توقيع الاتفاقية في اكتوبر 2020 من قبل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، وعارض الاتفاقية كذلك وزير الشئون البيئية تامار زاندبيرج، مؤكدًا أنها قد تقود إلى إلحاق أضرار بيئية حادة.

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ورفعت الجماعات البيئية بالفعل دعاوي قضائية ضد الاتفاقية، وقالت إنه تم تمريرها دون تصديق الحكومة السابقة عليها.

وتم النظر إلى الاتفاقية بوصفها واحدة من مكاسب تطبيع العلاقات بين البلدين، إذ يعد هذا التطبيع هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة خليجية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين  شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا المملوكة للحكومة الإسرائيلية وشركة ميد-رد لاند بريدج المملوكة لإسرائيل والإمارات لنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا وآسيا عبر خط أنابيب يربط أثنين من الموانئ الإسرائيلية، واحد على البحر المتوسط والآخر على البحر الأحمر.

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بقلم أيمن عزام

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