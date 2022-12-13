هئية تمويل العلوم : 100 مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية في القطاع الصحي

قدمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عرضا تفصيليا عن أنشطتها خلال 20222 ، وخطة 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الجامعات والهيئات البحثية للتعاون مع الصناعة.

وأثنى الوزير على اهتمام الهيئة بسرعة الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة في جامعة أسيوط.

اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

والذي من المُقرر أن يقدم خدماته للباحثين في جامعات اقليم الصعيد والوجه القبلي، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.

وأكد عاشور على الاستمرار في دعم الباحثين المصريين لنشر إنتاجهم العلمي في أفضل المجلات العالمية المُتخصصة

وقدم الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا عن أنشطة الهيئة خلال عام 2022، ومنها:

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان في مجال “الصحة الواحدة”.والذي تم ترجمته بشكل مباشر إلى نداء لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة في مجال الصحة.و اعتماد 100 مليون جنيه لدعم المشروعات البحثية التنافسية؛ بهدف تطوير المُخرجات البحثية في مجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمستوطنة وتطبيقها وصولاً إلى المستوى النصف صناعي بما يُساهم في تطوير الصناعة الوطنية.

كما أشار شتا إلى التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمبتكرين المصريين في إقامة مشروعاتهم المُعتمدة على الأفكار الابتكارية، وتطوير المشروعات القائمة.

وعلى المستوى الدولي، لفت شتا إلى أن الهيئة بصدد التعاون مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية لدعم مشروعات بحثية مشتركة في مجالات الزراعة المُستدامة والأمن الغذائي، الموارد الطبيعية، إدارة المياه، الطاقة المُتجددة، تغير المناخ والصحة.

اطلاق 14 مبادرة وطنية و دولية لتمويل مشروعات بحثية تطبيقية للتعاون مع الصناعة

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن عدد النداءات البحثية الجديدة وصلت إلى 14 نداءاً، منها 3 نداءات وطنية و11 نداءاً دولياً.

وتهدف إلى دعم الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع وتطوير مراكز التميز ومعامل بناء القدرات.

الهيئة: إطلاق مبادرات جديدة الرابع الاول من عام 2023

كما نوه شتا إلى أن الهيئة بصدد إطلاق عدة نداءات بحثية خلال الربع الأول من عام 2023.ومنها مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة .ودعم طلاب الدراسات العليا لتمويل أبحاث الماجستير والدكتوراة والتي تخدم الخطة الاستراتيجية للدولة.

وفي إطار التعاون الدولي، قدمت المهندسة مروة علاء المُشرفة على الإدارة العامة لمتابعة البرامج بالهيئة عرضًا حول قيام الهيئة بتنفيذ العديد من البرامج الدولية .

وتضمن العرض التعاون مع العديد من الدول، ومنها الصين، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية.والشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة بالمملكة المتحدة.

ونوهت إلي أن عدد المقترحات البحثية وصل إلى مايقرب من ٦٠٠مقترحًا.

برامج تعاون دولية جديدة في نقل التكنولوجيا والاستثمار في الشركات الناشئة

كما أشارت إلى برامج التعاون الدولي الجديدة، ومنها برنامج التعاون المصري الأمريكي، والذي تضمن برنامج نقل التكنولوجيا، و برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة وتوسيع نطاق برنامج ابتكار مصر؛ تبادل الخبرات بين الجانبين.