هآرتس:الانتهاء من اتفاق إسرائيلي أوروبي لتصدير الغاز

عادل عبد الجواد كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن توقيع كلا من قبرص واليونان وإسرائيل وايطاليا علي مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب يمر عبر قبرص واليونان عبر البحر المتوسط، وتم التوقيع علي الإتفاق ظهر اليوم بالعاصمة القبرصية "نيقوسا". وأعلنت وزارة الطاقة…

عادل عبد الجواد

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن توقيع كلا من قبرص واليونان وإسرائيل وايطاليا علي مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب يمر عبر قبرص واليونان عبر البحر المتوسط، وتم التوقيع علي الإتفاق ظهر اليوم بالعاصمة القبرصية “نيقوسا”.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية بعد التوقيع أن خط أنابيب الغاز الجديد سيضمن تصدير الغاز الإسرائيلي على المدى الطويل إلى اليونان وإيطاليا والأسواق الأوروبية الأخرى، وسيعزز المنافسة في صناعة الغاز، وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.

ونقل موقع “ذا ماركر” الملحق الإقتصادي لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر فى الاتحاد الاوربى قوله “تعتبر اوروبا وقبرص مصدر امان لتوريد الغاز فى المستقبل، مشيرا إلي أن أوروبا سوف تحتاج إلى استيراد 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا”. علي حد قوله.

وذكرالموقع الإسرائيلى أن توقيع وزراء الطاقة فى الدول الاربع علي الإتفاق يعد خطوة هامة فى تعزيز بناء خط انابيب الغاز الإسرائيلي ، مشيرا إلي أن المشروع بمثابة بنىة تحتية استراتيجىةن ويمثل مصلحة مشتركة للدول الاتحاد الاوربى واسرائيل فيما يتعلق بالغاز الطبيعى.

ويبلغ طول خط الأنابيب المخطط له 2.100 كيلومتر، وتقدر وزارة الطاقة الإسرائيلية التكلفة بـ25 مليار شيكل، وسوف يتم الإنتهاء منه عام 2025، بينما تشير مصار أخري بالوزارة أن التكلفة ستتراوح من 7 لـ 10 مليارات دولار أي أكثر من 35 مليار شيكل اسرائيلي.