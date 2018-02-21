هآارتس: استيراد مصر للغاز الإسرائيلي صفعة على وجه تركيا

- توقيع الاتفاق مع مصر آثار احتفالا في سوق الأسهم الإسرائيلية عادل عبدالجواد ذكر موقع "ذا ماركر" الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآارتس" الإسرائيلية أن الإعلان عن توقيع اتفاقيات الغاز بين الشركة القابضة المصرية "دولفينوس" ونظيرتها "ديليك دريلينج" و"نوبل إنيرجي" أثار احتفالا في سوق الأسهم الإسرائيلية، ووج

– توقيع الاتفاق مع مصر آثار احتفالا في سوق الأسهم الإسرائيلية



عادل عبدالجواد

ذكر موقع “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآارتس” الإسرائيلية أن الإعلان عن توقيع اتفاقيات الغاز بين الشركة القابضة المصرية “دولفينوس” ونظيرتها “ديليك دريلينج” و”نوبل إنيرجي” أثار احتفالا في سوق الأسهم الإسرائيلية، ووجه بعض الابتسامات إلى وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينيتس”، على الرغم من أن الاتفاقات لا تزال بعيدة عن التنفيذ، ولا تزال التفاصيل الفنية والكميات والأسعار وطرق نقل الغاز وترتيبات التحكيم تنتظر مناقشات مملة، على حد وصفه.

وتابع “ذا ماركر”: وحتى عند إبرام الاتفاق، سيطلب من الحكومة المصرية الموافقة على غرامة كبيرة تبلغ 1.7 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأضاف أن صفقة الغاز جيدة ليس فقط للاقتصاد المصري، بل أيضا توقيعها صفعة عالية في وجه تركيا التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأضرت بمصالحها الاقتصادية، فالصفقة تعد منفعة وطنية لمصر يمكن أن تحولها إلى مركز لتسويق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وأوروبا، على حد قوله.

وقال الموقع الإسرائيلي عن الصفقة أنها أحدثت ثورة حقيقية في سوق الطاقة المصري وأحدثت هزة لدى الجمهور وتسببت في الذعر، مشيرا إلى أن النقطة المهمة في الموضوع هي أنه لا يوجد أي عائق سياسي أو أي عائق آخر أمام شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، على حد زعمه.

وتطرق الموقع الإسرائيلي إلى الانتخابات الرئاسية والتي ستجرى في نهاية مارس، وقال إن الرئيس السيسي هو الرجل القوي الوحيد في مصر الذي أثبت أنه ليس خائفا من منافسيه السياسيين، ويبدو أن السيسي سيكون الرئيس المقبل لمصر”.